Έκτακτες κρίσεις Ταξίαρχων στην Πολεμική Αεροπορία

polemiki-aeroporia-aeroskafos

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτατες κρίσεις έτους 2026-2027 έκρινε τους παρακάτω Ταξίαρχους, ως εξής:

Διατηρητέους, τους:

  • Αεράμυνας: Εμμανουήλ Πάνου του Αθανασίου
  • Υγειονομικού Ιατρούς: Ιωάννη Καπίρη του Αντωνίου, Αντώνιο Χειμώνα του Κωνσταντίνου
  • Υγειονομικού Νοσηλευτικής: Αθηνά Καρυδάκη του Εμμανουήλ
  • Διοικητικό: Ηλία Ντίλη του Μιχαήλ

Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους:

  • Υγειονομικού Ιατρό: Νικόλαο Κουρή του Κωνσταντίνου
  • Εφοδιαστή: Κωνσταντίνο Καραγιαννόπουλο του Παναγιώτη

Προάγονται:

α. Στον βαθμό του Υποπτεράρχου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 8, 20 παρ. 4 περ. ε, 21 παρ. 4 περ. α και παρ. 5 περ. α του Ν.2439/1996 και 29 του Ν.5265/2026, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, οι παρακάτω Ταξίαρχοι: Υγειονομικού Ιατρός, Νικόλαος Κουρής του Κωνσταντίνου, Εφοδιαστής, Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος του Παναγιώτη.

