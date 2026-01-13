Έκτακτες κρίσεις Ταξίαρχων στην Πολεμική Αεροπορία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτατες κρίσεις έτους 2026-2027 έκρινε τους παρακάτω Ταξίαρχους, ως εξής:
Διατηρητέους, τους:
Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους:
Προάγονται:
α. Στον βαθμό του Υποπτεράρχου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 8, 20 παρ. 4 περ. ε, 21 παρ. 4 περ. α και παρ. 5 περ. α του Ν.2439/1996 και 29 του Ν.5265/2026, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, οι παρακάτω Ταξίαρχοι: Υγειονομικού Ιατρός, Νικόλαος Κουρής του Κωνσταντίνου, Εφοδιαστής, Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος του Παναγιώτη.
