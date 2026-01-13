Μητσοτάκης σε αγρότες: «Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες»

Στο Μαξίμου βρίσκονται αγρότες, προκειμένου να μιλήσουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι αγρότες που δέχθηκαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό πήγαν με τα πόδια στο Μαξίμου μετά τη σύσκεψή τους στο ξενοδοχείο «Τιτάνια». Τις εξελίξεις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόμντες», τόνισε στην εισαγωγική του τοποθέτηση προς τους αγρότες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την έναρξη της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πρόκειται για 25μελη αντιπροσωπεία που όπως υποστηρίζουν είναι από 14 μπλόκα, αγροτικούς συλλόγους και άλλες οργανώσεις.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για αγρότες που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή των 64 μπλόκων, καθώς τάχθηκαν από την αρχή υπέρ του διαλόγου, όπως ο Χρήστος Τσίλιας, ο οποίος διαφωνεί με τις… αγροτικές κινητοποιήσεις, ενώ σπεύδει στα κανάλια και κατηγορεί το ΚΚΕ και τον Κουτσούμπα για την κλιμάκωση του αγώνα. Από την πλευρά της η Επιτροπή των Μπλόκων μιλά για «πρόθυμους» που έχει αποκαλυφθεί ο ρόλος τους, ενώ τονίζουν πως οι συγκεκριμένοι δεν εκπροσωπούν μπλόκα αλλά τον εαυτό τους.

Πρόκειται για τους παρακάτω:

Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης

Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας

Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας

Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας

Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας

Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων

Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου

Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου

Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας

Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας

Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες

Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες

Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας

Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας

Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών

Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου

Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας.

Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης

Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

Από πλευράς κυβέρνησης θα είναι οι:

Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης, ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αντώνης Φιλιππής, ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Αργυρώ Ζέρβα, ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Ανδρέας Λυκουρέντζος, Πρόεδρος ΕΛΓΑ Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού

Καταρχάς, καλή χρονιά και καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, πιστεύω, να κάνουμε μία πολύ ουσιαστική συζήτηση, παραγωγική συζήτηση, για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας.



Νομίζω ότι θα είναι μία ευκαιρία να κάνουμε και μία ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εξειδικευθούν και σε άλλες συναντήσεις που θα έχετε με το επιτελείο μας.



Και νομίζω να κάνουμε και μία ευρύτερη συζήτηση, πέρα και πάνω από τα άμεσα κλαδικά αιτήματα, γι’ αυτό το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους: ποιο είναι τελικά το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, όλη αυτή η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί από τη θεωρία στην πράξη. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Διακομματικής Επιτροπής την οποία έχουμε συστήσει στη Βουλή και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε, προφανώς, να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις.



Άρα, νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.



Θα ήθελα αυτή η συζήτηση να ήταν και υπό προϋποθέσεις πιο διευρυμένη. Το μόνο που θα πω είναι ότι τελικά, ξέρετε, τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει.

Το μήνυμα Μαρινάκη

Νωρίτερα, σαφές μήνυμα στους αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και ερωτηθείς αν η αστυνομία θα επέμβει σε περίπτωση που κλείσουν οι δρόμοι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως είναι υποχρέωση των Αρχών και της Δικαιοσύνης, με τον τρόπο που κρίνουν, να παρέμβουν χωρίς ακρότητες να εφαρμόσουν ό,τι προβλέπει ο νόμος. «Χωρίς την Αστυνομία δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος αν κλείσουν οι δρόμοι», όπως είπε.

Διαφωνίες

Την ίδια ώρα, ο Αγροτικός Σύλλογος Δυτικής Αχαΐας και η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Δήμου Δυτικής Αχαΐας εξέδωσαν ανακοίνωση ότι δεν συμμετέχουν στη σημερινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, όπως αναφέρθηκε σε ΜΜΕ. «Το μπλόκο συντάσσεται με την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων», όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στην ανακοίνωση, όπου αναφέρεται επίσης:

«Σήμερα και χωρίς καμία συνεννόηση και ενημέρωση μάθαμε ότι 2 μέλη της συντονιστικής επιτροπής κινούμενα μεμονωμένα και υποκινούμενα κομματικά αποφάσισαν να παρευρεθούν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, μη σεβόμενα τη γραμμή που είχαμε αποφασίσει από κοινού από την αρχή των κινητοποιήσεων».

Και συνεχίζουν λέγοντας:

«Δηλώνουμε ότι δεν εκπροσωπούν κανέναν άλλο παρά μόνο τον εαυτό τους. Οι αγρότες της δυτικής Αχαΐας και οι κτηνοτρόφοι τάσσονται 100% με τις αποφάσεις της πανελλαδικής. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν θα διασπαστούν όσο και να το προσπαθούν οι κυβερνητικοί χειρισμοί. Είμαστε όλοι μαζί μία γροθιά για την επιβίωσή μας όσοι “εφιάλτες” και να φανερωθούν».

