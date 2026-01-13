Δολοφονία Γρηγορόπουλου: O εισαγγελέας του Άρειου Πάγου ζήτησε να απορριφθεί το αίτημα αναίρεσης του Κορκονέα για τα ελαφρυντικά

Tην απόρριψη της αίτησης αναίρεσης στην υπόθεση δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα το Δεκέμβριο του 2008 πρότεινε ο αντεισαγγελέας Κωνσταντίνος Σοφουλάκης.

Η υπόθεση μπήκε για τρίτη φορά στο «μικροσκόπιο» του Αρείου Παγου ως προς το σκέλος της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου κατά την οποία δεν αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου στον κατηγορούμενο.

Αυτή τη φορά την αίτηση αναίρεσης υπέβαλε η πλευρά του κατηγορουμένου, που μετά την τελευταία αναίρεση της υπόθεσης εκδίκασης του ΜΟΕ Λαμίας επέστρεψε στη φυλακή, αφού δεν του χορηγήθηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και «επανήλθαν» τα ισόβια.

Η διαδικασία στο Ανώτατο Δικαστήριο κινήθηκε υψηλούς τόνους με τη συνήγορο της οικογένειας θύματος Ζωή Κωνσταντοπούλου να θέλει να υποβάλλει υπόμνημα προς το δικαστήριο. «Προστάτευσε τον θεσμό. Αυτό το μήνυμα που περνάμε στους συναδέλφους είναι ότι έχει μια ιδιότυπη ασυλία» είπε η δικηγόρος του κατηγορουμένου Βάσω Πανταζή συμπληρώνοντας ότι δεν επιτρέπεται δικονομικά να παρίσταται ως πολιτική αγωγή η οικογένεια.

Επειτα από διακοπή λόγω έντασης, η έδρα επανήλθε με την Ζωή Κωνσταντοπουλου να λέει απευθυνόμενη στο δικαστήριο ότι «η μάνα του Αλέξη ζητεί αμετάκλητα να κλείσει αυτή η υπόθεση», αλλά και πως κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό διακινήθηκαν ύβρεις και απειλές σε βάρος της, οι οποίες –όπως ανέφερε– προέρχονταν από τον Κασιδιάρη, τον οποίο εκπροσωπεί η Βάσω Πανταζή.

Μάλιστα, έκανε λόγο για ενεργοποίηση παρασκηνιακών μηχανισμών, τόσο μεμονωμένων όσο και συντονισμένων, στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Στους ισχυρισμούς αυτούς αντέδρασε άμεσα η Πρόεδρος της έδρας του ΣΤ’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, απαντώντας ότι «οι μηχανισμοί αυτοί ήταν εκείνοι που απέρριψαν το ελαφρυντικό».

Από την πλευρά της η συνήγορος υπεράσπισης του Επαμεινώνδα Κορκονέα ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτημα αναίρεσης της τελευταίας απόφασης του Εφετείου της Λαμίας επί της χορήγησης ελαφρυντικού.

Το ιστορικό

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας έχει βρεθεί τρεις φορές ο πρώην ειδικός φρουρός Επαμεινώνδας Κορκονέας.

Υπενθυμίζεται, ότι αρχικά στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου στον ειδικό φρουρό με αποτέλεσμα να σπάσουν τα ισόβια και να μπορέσει να αποφυλακιστεί με ποινή κάθειρξης 13 ετών.

Στην υπόθεση ασκήθηκε αναίρεση ως προς την παροχή ελαφρυντικού και γύρισε πάλι πίσω στο Εφετείο. Ωστόσο, και τη δεύτερη φορά χορηγήθηκε το ελαφρυντικό από το ΜΟΕ της Λαμίας με αποτέλεσμα να ασκηθεί ξανά αναίρεση από τον Αρειο Πάγο. Η εξέλιξη αυτή έφερε για τρίτη φορά τον Κορκονέα ενώπιον του ΜΟΕ Λαμίας, όπου τελικά δεν του χορηγήθηκε ελαφρυντικό και επέστρεψε στη φυλακή.

Η απόφαση του δικαστηρίου θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα.

