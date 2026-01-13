Mαρουσάκης: «Τις αρρωστημένες καταστάσεις τις αντιμετωπίζω με χαμόγελο»

Τη δική του απάντηση έδωσε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης σε όσα του καταμαρτυρούν συνάδελφοί του καθώς και δημοσιογράφοι σχετικά με την ακρίβεια των προγνώσεων του.

Ο κ. Μαρουσάκης με αναρτησή του στο facabook και πάνω απο μία φωτογραφία στην οποπία εμφανίζεται να χαμογελάει αναφέρει:

«Τις αρρωστημένες καταστάσεις τις αντιμετωπίζω με χαμόγελο.

Μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας οδηγήσει στον βούρκο του!

Καλή συνέχεια στην όμορφη ημέρα σας!»

Η απάντηση ήρθε λίγα μόλις λεπτά μετά την ανάρτηση στο Facebook του επίσης μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, που άφησε σαφείς αιχμές κατά του μετεωρολόγου του Open με αφορμή τις εκτιμήσεις του δεύτερου για την εξέλιξη της κακοκαιρίας του περασμένου 48ωρου, τις αναφορές του για πιθανή χιονόπτωση στο λεκανοπέδιο της Αττικής και τον χαρακτηρισμό «πολική φωτοβολίδα».

Είχε προηγηθεί αντίδραση και από τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά με τίτλο «χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα», ο οποίος αμφισβητούε τις προγνώσεις του κ. Μαρουσάκη.

Είχε προηγηθεί ξανα΄ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή του πως «ο καιρός δεν είναι clickbait»:

«O καιρός δεν είναι clickbait. Υπερβολικές ”προγνώσεις”, που ανακυκλώνονται τις τελευταίες ώρες άκριτα από σελίδες, για τα κλικ, δεν είναι ενημέρωση. Είναι παραπληροφόρηση.

Η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτούς που τα γράφουν, αλλά και σε όσους τα δημοσιεύουν γνωρίζοντας ότι υπερβάλλουν.

Η μετεωρολογία βασίζεται σε δεδομένα, όχι σε κραυγές. Και ο πανικός δεν φέρνει ασφάλεια, φέρνει σύγχυση. Ο καιρός αφορά ζωές, όχι επισκεψιμότητα».

