Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Εμφανίστηκε στις αρχές ο «μυστηριώδης» άνδρας, τι υποστήριξε – Βρέθηκε στου Ζωγράφου η τσάντα του κοριτσιού

Αυτοβούλως στο Α.Τ. Ρίου εμφανίστηκε ο άνθρωπος που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να συνομιλεί με την 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα στς 8 Ιανουαρίου.

Πρόκειται για Έλληνα, 58 ετών, ο οποίος είπε ότι συναντήθηκε με το κορίτσι για να αγοράσει το παλιό της κινητό τηλέφωνο έναντι 210 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχε αγγελία στο διαδίκτυο για το συγκεκριμένο τηλέφωνο.

Πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι όσα υποστηρίζει επιβεβαιώνονται.

Την ίδια ώρα, πολίτης, στην περιοχή του Ζωγράφου, εντόπισε μια σχολική τσάντα την οποία παρέδωσε στο τμήμα της περιοχής και όπως διαπιστώθηκε ανήκε στην ανήλικη.

Το ενεχυροδανειστήριο και το νέο κινητό

Η 16χρονη φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα προσαρμογής μιας και είχε εγκατασταθεί στην Ελλάδα με την οικογένειά της, τα τελευταία 3 χρόνια.

Πληροφορίες του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του STAR αναφέρουν πως η 16χρονη λίγο πριν φύγει από το Ρίο, είχε πουλήσει τα κοσμήματά της ενεχυροδανειστήριο ώστε να μαζέψει λεφτά. Μάλιστα αγόρασε δεύτερο κινητό τηλέφωνο από συμμαθήτριά της.

Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η 16χρονη ήθελε να σβήσει κάθε ίχνος της. Γι’ αυτό άλλωστε έκλεισε όλα της τα social media και διέγραψε τους λογαριασμούς των email που είχε.

Παράλληλα άλλαξε και τον αριθμό του τηλεφώνου της, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μαζί της.

