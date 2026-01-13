Απέναντι στο κόμμα Καρυστιανού οι συγγενείς των υπόλοιπων θυμάτων: «Δεν τη στηρίζουμε πολιτικά»

Απέναντι της θα βρει η Μαρία Καρυστιανού τους υπόλοιπους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών στην προσπάθεια της να δημιουργήσει κόμμα. Υπενθυμίζεται ότι χθες το Δ.Σ. Του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών ζήτησε κι επίσημα την παραίτηση της από την προεδρία του συλλόγου. Ωστόσο, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι θα πρέπει να συγκληθεί η ολομέλεια.

«Για εμάς δεν ήταν όρος του καταστατικού αυτός, αλλά ήταν άτυπος όρος ότι όποιος έμπλεκε με κάποιο κόμμα ή με κάτι που έχει σχέση με το πολιτικό κομμάτι δεν θα έχει σχέση με τον σύλλογο (…). Ήταν άτυπος όρος. Δεν μπορεί να αποδειχθεί αυτό, αλλά ήταν άτυπος όρος μέσα στα μέλη του τα ιδρυτικά που είχαμε.», εξήγησε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης σύζυγος της Βάσως Χλώρου, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης τόνισε ότι «Κανένας δεν θέλει να μπει εμπόδιο στην πολιτική καριέρα αυτή τη στιγμή που έχει αποφασιστεί από τη Μαρία Καρυστιανού. Το θέμα δεν είναι το αν θέλει κάποιος, σίγουρα δεν το θέλει, η μεγαλύτερη μερίδα των συγγενών και εννοείτε ο λαός. Είναι άλλο να λειτουργήσει σαν πρόσωπο, οπότε φεύγεις και άλλο να λειτουργήσει από κάποιο είδους φορέα. Με αυτή την έννοια βγήκε και ο σύλλογος και διαμαρτυρήθηκε (…)».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η πλειοψηφία των συγγενών και των τραυματιών δεν θα σταθεί στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού. «Εγώ δεν νομίζω ότι η μεγαλύτερη μερίδα των συγγενών και των τραυματιών θα θελήσει να βρεθεί, τουλάχιστον πολιτικά δίπλα στη Μαρία. Εγώ, ούτως ή άλλως είμαι εδώ για να υπηρετήσω τα Τέμπη. Όχι κάποιο πρόσωπο. Το έχω πει, το έχω δηλώσει πολλές φορές αυτό και επίσης, η διαφωνία μου γενικά με τον τρόπο αυτόν που η Μαρία το θέτει το θέμα για τη δικαίωση είναι ουσιαστική, διότι κανένα κόμμα δεν έχει τιμωρήσει κάποιο πολιτικό εγκληματία».

Εκτίμησε ότι θύματα δεν θα βρουν δικαίωση μέσα από την ίδρυση ενός νέου κόμματος. «Δηλαδή, ούτε κανένα κοινοβούλιο, ούτε καμιά κυβέρνηση έχει κάνει τέτοιο πράγμα. Αυτός που ασκεί διώξεις είναι ο εισαγγελέας και μετά από μια ακροαματική διαδικασία πέφτουν οι ποινές. Άρα, ούτε η νομοθετική εξουσία, που αυτό προσπαθεί με το κόμμα, η Μαρία να μπει στο κοινοβούλιο και κυβέρνηση να γίνει), ούτε η εκτελεστική εξουσία μέχρι τώρα μπορεί να αποδώσει ευθύνες».

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθεί στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού όχι όμως πολιτικά. «Εγώ έχω αφήσει ανοιχτή πρόταση στη Μαρία να με καλέσει, αλλά όχι για το πολιτικό κομμάτι. Να με καλέσει για να βρούμε τον τρόπο στα πλαίσια των δράσεων των συγγενών, αυτού του πράγματος που θέλουμε να δικαιώσουμε ο καθένας, τον άνθρωπό μας».

Τέλος, εξέφρασε ξανά την απαισιοδοξία του για το εγχείρημα. «Δεν νομίζω ότι η Μαρία θα κάνει κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι, διότι, δεν εμπιστεύεται κανέναν από τους υπόλοιπους γι’ αυτό το πράγμα που θέλει να κάνει και δεν ξέρω αν θα την κάνει πραγματικά ανοιχτά. Θα μπορούσε να το είχε κάνει κιόλας ήδη για να δει και ποιες είναι οι δυνάμεις που μπορούν να την ακολουθήσουν όσον αφορά στο ίδιο μετερίζι».

Ασλανίδης: Της εύχομαι κάθε επιτυχία

Νωρίτερα ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη Μαρία Καρυστιανού στο νέο της εγχείρημα.

«Εγώ προσωπικά της εύχομαι, γιατί παλέψαμε πάρα πολύ δυόμιση χρόνια, κάθε επιτυχία. Μακάρι να βάλει τον Καραμανλή στη φυλακή, όπως μου το ορκίστηκε, και συνεχίζουμε ο καθένας τον δρόμο του και πιστεύω ότι τελικά ή εμείς ή η Μαρία θα το καταφέρουμε».

Σχετικά με την επιστολή του συλλόγου, στην οποία ζητήθηκε η παραίτηση της, είπε, «οι συγγενείς περίμεναν ότι η κ. Καρυστιανού θα υπέβαλε την παραίτησή της, όταν ανακοίνωσε επίσημα την πρόθεσή της να δημιουργήσει κόμμα».

«Την Παρασκευή έκανε κάποιες δηλώσεις έξω από το δικαστήριο της Λάρισας και ανέφερε ότι δεν της το έχουν ζητήσει ακόμα. Την επόμενη μέρα το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου της απέστειλε e-mail ζητώντας την παραίτησή της».

Σε άλλο σημείο επεσήμανε ότι η Μαρία Καρυστιανού πρέπει «να συνεχίσει αυτό που αυτή θεωρεί σημαντικότερο, να κάνει ένα κόμμα».

Βασάρα: Δεν θέλουμε να γίνει ο σύλλογος μας όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες

Πιο αιχμηρή η γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Ελένη Βασάρα έκανε λόγο για προσωπικές φιλοδοξίες. «Εμείς δεν θέλουμε ο σύλλογός μας να συνδεθεί με το όποιο κόμμα κάνει, δεν θέλουμε ο Σύλλογο να γίνει όχημα για προσωπικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ελένη Βασάρα άφησε αιχμές για την άρνηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του συλλόγου. «Εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούμε αυτονόητο ότι όταν κάποιος από εμάς θέλει να προχωρήσει σε τέτοιες πρωτοβουλίες, να κάνει κόμμα ενώ εκπροσωπεί έναν φορέα ως πρόεδρος θα πρέπει να το πει έγκαιρα και να διαχωρίσει τη θέση του. Δηλαδή πρέπει να ενημερώσει τα μέλη του Συλλόγου για αυτό και πρέπει να έχει παραιτηθεί για να μην υπάρχουν σκιές όσον αφορά την πολιτική δραστηριότητά της την οποία ασκεί ως εκπρόσωπος του Συλλόγου. Η κα Καρυστιανού δεν έκανε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ενώ όφειλε να είχε παραιτηθεί από μόνη της από την προεδρία του Συλλόγου δήλωσε ότι περιμένει να της ζητηθεί με επίσημο mail από τον Σύλλογο. Της ζητήθηκε. Δεν έχει ανταποκριθεί, δεν έχει απαντήσει ακόμη στο Σύλλογο.

Η γραμματέας του συλλόγου δήλωσε ότι η Μαρία Καρυστιανού επιθυμέι να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον σύλλογο για την προσωπική της προβολή. «Της ζητήσαμε να παραιτηθεί, δήλωσε ότι θα το κάνει άμα πάρει επίσημα το αίτημα, δεν μας έχει απαντήσει μέχρι σήμερα και τελικά βγαίνει και δηλώνει χθες ότι “εγώ θέλω με Γενική συνέλευση”. Το καταστατικό λέει ότι αν κάποιος δεν ζητήσει να παραιτηθεί αλλά ο Σύλλογος θέλει να τον παύσει τότε πράγματι θα πρέπει να γίνει Γενική Συνέλευση για να τον καθαιρέσει. Αυτή η στάση δείχνει ή όχι ότι επιδιώκει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον Σύλλογο για την προβολή της πολιτικής της δραστηριότητας; Αν δεν απαντήσει ότι παραιτείται θα προχωρήσουμε σε Γενική Συνέλευση… Η διαδικασία θα γίνει άμεσα.

Η Ελένη Βασάρα τόνισε ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν θα είναι επικεφαλής των εκδηλώσεων μνήμης που θα γίνουν στις 28 Φεβρουαρίου. «Όχι βέβαια. Με ποια ιδιότητα; Ως μάνα θύματος; Ως τι να την κάνει αφού δεν θα είναι πρόεδρος του Συλλόγου».

Για το αν έχουν απορρίψει τον οικονομικό απολογισμό του Συλλόγου«Δεν ξέρω αν θα πρέπει να πάρω θέση για το τι έγινε σε σχέση με τον οικονομικό απολογισμό γιατί είναι θέμα εσωτερικό του Συλλόγου».

Για το αν εκτιμά ότι η κ. Καρυστιανού, μετά την ίδρυση κόμματος, μπορεί να είναι επικεφαλής και στις φετινές εκδηλώσεις μνήμης«Η κοινή λογική τι λέει, ότι μπορεί σαν επικεφαλής ενός κινήματος που είναι υπό διαμόρφωση το κόμμα να κάνει αυτή την εκδήλωση; Όχι βέβαια. Με ποια ιδιότητα; Ως μάνα θύματος; Ως τι να την κάνει αφού δεν θα είναι πρόεδρος του Συλλόγου».

