Σύλλογος Συγγενών Τέμπη- «Η Καρυστιανού δεν θα είναι επικεφαλής των εκδηλώσεων μνήμης» (audio/video)

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις μελών του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, με αφορμή τη δημιουργία κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.

Μετά τις δηλώσεις του αντιπροέδρου του Συλλόγου, Παύλου Ασλανίδη, στο Open, ήταν η σειρά της γραμματέως, κ. Ελένης Βασάρα, να τοποθετηθεί στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1.

Αρχικά, η κ. Βασάρα στάθηκε στο ότι η κ. Καρυστιανού θα έπρεπε να έχει ήδη παραιτηθεί από τον Σύλλογο, τονίζοντας πως «εμείς δεν θέλουμε ο Σύλλογός μας να συνδεθεί με το όποιο κόμμα κάνει, δεν θέλουμε ο Σύλλογο να γίνει όχημα για προσωπικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες».

Παράλληλα, σχετικά με το αν η κ. Καρυστιανού μετά την ίδρυση κόμματος, μπορεί να είναι επικεφαλής και στις φετινές εκδηλώσεις μνήμης, η κ. Βασάρα ήταν ξεκάθαρη: «Όχι βέβαια. Με ποια ιδιότητα; Ως μάνα θύματος; Ως τι να την κάνει αφού δεν θα είναι πρόεδρος του Συλλόγου».

Αναλυτικά οι δηλώσεις της κ. Βασάρα:

Αναφορικά με το κόμμα της κ. Καρυστιανού

«Εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούμε αυτονόητο ότι όταν κάποιος από εμάς θέλει να προχωρήσει σε τέτοιες πρωτοβουλίες, να κάνει κόμμα ενώ εκπροσωπεί έναν φορέα ως πρόεδρος θα πρέπει να το πει έγκαιρα και να διαχωρίσει τη θέση του. Δηλαδή πρέπει να ενημερώσει τα μέλη του Συλλόγου για αυτό και πρέπει να έχει παραιτηθεί για να μην υπάρχουν σκιές όσον αφορά την πολιτική δραστηριότητά της την οποία ασκεί ως εκπρόσωπος του Συλλόγου. Η κα Καρυστιανού δεν έκανε ούτε το ένα ούτε το άλλο.

Ενώ όφειλε να είχε παραιτηθεί από μόνη της από την προεδρία του Συλλόγου δήλωσε ότι περιμένει να της ζητηθεί με επίσημο mail από τον Σύλλογο. Της ζητήθηκε. Δεν έχει ανταποκριθεί, δεν έχει απαντήσει ακόμη στο Σύλλογο.

Της ζητήσαμε να παραιτηθεί, δήλωσε ότι θα το κάνει άμα πάρει επίσημα το αίτημα, δεν μας έχει απαντήσει μέχρι σήμερα και τελικά βγαίνει και δηλώνει χθες ότι “εγώ θέλω με Γενική συνέλευση”. Το καταστατικό λέει ότι αν κάποιος δεν ζητήσει να παραιτηθεί αλλά ο Σύλλογος θέλει να τον παύσει τότε πράγματι θα πρέπει να γίνει Γενική Συνέλευση για να τον καθαιρέσει. Αυτή η στάση δείχνει ή όχι ότι επιδιώκει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον Σύλλογο για την προβολή της πολιτικής της δραστηριότητας; Αν δεν απαντήσει ότι παραιτείται θα προχωρήσουμε σε Γενική Συνέλευση… Η διαδικασία θα γίνει άμεσα.

Εμείς δεν θέλουμε ο Σύλλογός μας να συνδεθεί με το όποιο κόμμα κάνει, δεν θέλουμε ο Σύλλογο να γίνει όχημα για προσωπικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες».

Για το αν έχουν απορρίψει τον οικονομικό απολογισμό του Συλλόγου

«Δεν ξέρω αν θα πρέπει να πάρω θέση για το τι έγινε σε σχέση με τον οικονομικό απολογισμό γιατί είναι θέμα εσωτερικό του Συλλόγου».

Για το αν εκτιμά ότι η κ. Καρυστιανού, μετά την ίδρυση κόμματος, μπορεί να είναι επικεφαλής και στις φετινές εκδηλώσεις μνήμης

«Η κοινή λογική τι λέει, ότι μπορεί σαν επικεφαλής ενός κινήματος που είναι υπό διαμόρφωση το κόμμα να κάνει αυτή την εκδήλωση; Όχι βέβαια. Με ποια ιδιότητα; Ως μάνα θύματος; Ως τι να την κάνει αφού δεν θα είναι πρόεδρος του Συλλόγου».

Ασλανίδης: «Εύχομαι επιτυχία στο κόμμα της, οφείλει να παραιτηθεί από πρόεδρος του Συλλόγου»

Το νέο βήμα της Μαρίας Καρυστιανού ως προς την ίδρυση νέου κόμματος, σχολίασε εκ νέου νωρίτερα ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, μιλώντας για το πώς κρίνουν την κίνηση αυτή οι συγγενείς των θυμάτων.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Open, ο κ. Ασλανίδης σημείωσε ότι «οι συγγενείς περίμεναν ότι η κ. Καρυστιανού θα υπέβαλε την παραίτησή της, όταν ανακοίνωσε επίσημα την πρόθεσή της να δημιουργήσει κόμμα».

«Την Παρασκευή έκανε κάποιες δηλώσεις έξω από το δικαστήριο της Λάρισας και ανέφερε ότι δεν της το έχουν ζητήσει ακόμα», τόνισε, προσθέτοντας ότι «την επόμενη μέρα το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου της απέστειλε e-mail ζητώντας την παραίτησή της».

Παράλληλα, ο κ. Ασλανίδης υπογράμμισε ότι η Μαρία Καρυστιανού πρέπει «να συνεχίσει αυτό που αυτή θεωρεί σημαντικότερο, να κάνει ένα κόμμα».

«Εγώ προσωπικά της εύχομαι, γιατί παλέψαμε πάρα πολύ δυόμιση χρόνια, κάθε επιτυχία», τόνισε και συνέχισε:

«Μακάρι να βάλει τον Καραμανλή στη φυλακή, όπως μου το ορκίστηκε, και συνεχίζουμε ο καθένας τον δρόμο του και πιστεύω ότι τελικά ή εμείς ή η Μαρία θα το καταφέρουμε».

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθάρισε ότι «δεν προτίθεται να παραιτηθεί αυτοβούλως και θα παραιτηθεί από την προεδρία του συλλόγου μόνο εφόσον της ζητηθεί επισήμως, μέσα από τη διαδικασία που προβλέπεται, δηλαδή με σύγκληση γενικής συνέλευσης και απόφαση των μελών».

