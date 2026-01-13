Δημοσκόπηση Interview: Δεύτερο το κόμμα Καρυστιανού, στο 10% ο Τσίπρας – Μικρά κέρδη για ΝΔ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ως κύριος ρυθμιστής του πολιτικού σκηνικού εμφανίζεται η Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα που ετοιμάζει, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την εφημερίδα Political. Παράλληλα, το κόμμα που έχει στα σκαριά ο Αλέξης Τσίπρας προκαλεί αναδιατάξεις στην κεντροαριστερά και την αριστερά.
Αρχίζοντας από τα… υπαρκτά κόμματα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,4%, αυξημένη κατά 2,8 μονάδες σε σχέση με τον Δεκέμβριο. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12,1%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,9%, η Ελληνική Λύση με 5,7% και το ΜέΡΑ25 με 3,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται μόλις στο 3,4%, ισοψηφώντας με τη Φωνή Λογικής, ενώ το Κίνημα Δημοκρατίας λαμβάνει 2,7%. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο ιδιαίτερα υψηλό 18,5%, στοιχείο που αποτυπώνει τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού.
Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ φτάνει το 32,4%, το ΠΑΣΟΚ το 14,9%, ενώ ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας ισοβαθμούν στο 7,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7% και το ΜέΡΑ25 με 4,5%. Συνολικά επτά κόμματα περνούν με σχετική άνεση το όριο εισόδου στη Βουλή. Αξιοσημείωτη είναι η διακύμανση των ποσοστών της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την ένταση της κοινοβουλευτικής παρουσίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Τα πράγματα αλλάζουν όταν στην πολιτική συνάρτηση μπαίνουν τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα: πιθανό κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού αντλεί στήριξη κυρίως από τους αναποφάσιστους (28,5%) και σε μικρότερο βαθμό από την Πλεύση Ελευθερίας, το ΜέΡΑ25 και την Ελληνική Λύση. Το 14,5% δηλώνει ότι είναι «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει. Αντίθετα, ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να πλήττει πρωτίστως τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 27% των ψηφοφόρων του δηλώνει έτοιμο να μετακινηθεί. Το συνολικό ενδιαφέρον παραμένει χαμηλότερο, με 10,1% να δηλώνει «πολύ πιθανό» να το στηρίξει.
Σε περίπτωση δημιουργίας των νέων κομμάτων, η ΝΔ παραμένει πρώτη (23,9%), η Καρυστιανού καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση (14,5%), το ΠΑΣΟΚ τρίτο (10,5%) και το κόμμα Τσίπρα τέταρτο (10%), οδηγώντας σε περαιτέρω πίεση τα μικρότερα κόμματα.
Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», η δημοφιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Interview. Συγκεκριμένα, το 33,4% απαντά «κανέναν», το 31,4% τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 10,1% τον Νίκο Ανδρουλάκη, το 5,9% τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, το 4,8% τον Δημήτρη Κουτσούμπα, το 4,5% τον Κυριάκο Βελόπουλο, το 2,9% τον Σωκράτη Φάμελλο, το 2,4% τον Στέφανο Κασσελάκη, το 2,1% τον Αλέξη Χαρίτση, το 1,4% την Αφροδίτη Λατινοπούλου και το 1,1% τον Δημήτρη Νατσιό.
Όσον αφορά στην πορεία της χώρας, η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων εμφανίζεται απαισιόδοξη για τις προοπτικές της χώρας το 2026, αλλά λιγότερο απαισιόδοξη έως αισιόδοξη για τα προσωπικά οικονομικά της. Συγκεκριμένα, στο ερώτημα «πόσο αισιόδοξος ή απαισιόδοξος είστε για τις προοπτικές της χώρας μέσα στη νέα χρονιά», το 69% δηλώνει μάλλον απαισιόδοξος/πολύ απαισιόδοξος, το 28% πολύ αισιόδοξος/μάλλον αισιόδοξος και 3% ΔΞ/ΔΑ. Στο ερώτημα, «πόσο αισιόδοξος ή απαισιόδοξος είστε προσωπικά για τη δική σας πορεία μέσα στη νέα χρονιά», μάλλον απαισιόδοξος/πολύ απαισιόδοξος δηλώνει το 49%, πολύ αισιόδοξος/μάλλον αισιόδοξος το 43% και 8% ΔΞ/ΔΑ.
Και σε αυτήν τη δημοσκόπηση της Interview, η οικονομία αναδεικνύεται σε καθοριστικότερο παράγοντα για την ψήφο των πολιτών. Συγκεκριμένα, το 53,9% των ερωτηθέντων απαντά η οικονομία και ακολουθούν η δικαιοσύνη με 17,6%, τα εθνικά με 9,9%, η υγεία με 7,1%, η ασφάλεια με 3,2%, η παιδεία με 2,9%, η εξωτερική πολιτική με 2,7% και άλλο με 2,7%.
Διαβάστε επίσης
Aγροτικές κινητοποιήσεις: «Δίνει» στίγμα ο Γεωργιάδης – «Ζητώ να εφαρμοστεί ο νόμος»
Αγροτικό: Προς μετωπική κυβέρνησης – ΚΚΕ
Ο Σαουλίδης του ΠΑΣΟΚ στον Τσίπρα – «Είναι εδώ και καιρό σε απόσταση από το κόμμα», απαντούν στο «Ποντίκι» κορυφαία στελέχη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.