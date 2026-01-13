Δημοσκόπηση Interview: Δεύτερο το κόμμα Καρυστιανού, στο 10% ο Τσίπρας – Μικρά κέρδη για ΝΔ

Ως κύριος ρυθμιστής του πολιτικού σκηνικού εμφανίζεται η Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα που ετοιμάζει, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την εφημερίδα Political. Παράλληλα, το κόμμα που έχει στα σκαριά ο Αλέξης Τσίπρας προκαλεί αναδιατάξεις στην κεντροαριστερά και την αριστερά.

Αρχίζοντας από τα… υπαρκτά κόμματα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,4%, αυξημένη κατά 2,8 μονάδες σε σχέση με τον Δεκέμβριο. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12,1%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,9%, η Ελληνική Λύση με 5,7% και το ΜέΡΑ25 με 3,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται μόλις στο 3,4%, ισοψηφώντας με τη Φωνή Λογικής, ενώ το Κίνημα Δημοκρατίας λαμβάνει 2,7%. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο ιδιαίτερα υψηλό 18,5%, στοιχείο που αποτυπώνει τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ φτάνει το 32,4%, το ΠΑΣΟΚ το 14,9%, ενώ ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας ισοβαθμούν στο 7,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7% και το ΜέΡΑ25 με 4,5%. Συνολικά επτά κόμματα περνούν με σχετική άνεση το όριο εισόδου στη Βουλή. Αξιοσημείωτη είναι η διακύμανση των ποσοστών της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την ένταση της κοινοβουλευτικής παρουσίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Τα πράγματα αλλάζουν όταν στην πολιτική συνάρτηση μπαίνουν τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα: πιθανό κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού αντλεί στήριξη κυρίως από τους αναποφάσιστους (28,5%) και σε μικρότερο βαθμό από την Πλεύση Ελευθερίας, το ΜέΡΑ25 και την Ελληνική Λύση. Το 14,5% δηλώνει ότι είναι «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει. Αντίθετα, ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να πλήττει πρωτίστως τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 27% των ψηφοφόρων του δηλώνει έτοιμο να μετακινηθεί. Το συνολικό ενδιαφέρον παραμένει χαμηλότερο, με 10,1% να δηλώνει «πολύ πιθανό» να το στηρίξει.

Σε περίπτωση δημιουργίας των νέων κομμάτων, η ΝΔ παραμένει πρώτη (23,9%), η Καρυστιανού καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση (14,5%), το ΠΑΣΟΚ τρίτο (10,5%) και το κόμμα Τσίπρα τέταρτο (10%), οδηγώντας σε περαιτέρω πίεση τα μικρότερα κόμματα.

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», η δημοφιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Interview. Συγκεκριμένα, το 33,4% απαντά «κανέναν», το 31,4% τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 10,1% τον Νίκο Ανδρουλάκη, το 5,9% τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, το 4,8% τον Δημήτρη Κουτσούμπα, το 4,5% τον Κυριάκο Βελόπουλο, το 2,9% τον Σωκράτη Φάμελλο, το 2,4% τον Στέφανο Κασσελάκη, το 2,1% τον Αλέξη Χαρίτση, το 1,4% την Αφροδίτη Λατινοπούλου και το 1,1% τον Δημήτρη Νατσιό.

Όσον αφορά στην πορεία της χώρας, η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων εμφανίζεται απαισιόδοξη για τις προοπτικές της χώρας το 2026, αλλά λιγότερο απαισιόδοξη έως αισιόδοξη για τα προσωπικά οικονομικά της. Συγκεκριμένα, στο ερώτημα «πόσο αισιόδοξος ή απαισιόδοξος είστε για τις προοπτικές της χώρας μέσα στη νέα χρονιά», το 69% δηλώνει μάλλον απαισιόδοξος/πολύ απαισιόδοξος, το 28% πολύ αισιόδοξος/μάλλον αισιόδοξος και 3% ΔΞ/ΔΑ. Στο ερώτημα, «πόσο αισιόδοξος ή απαισιόδοξος είστε προσωπικά για τη δική σας πορεία μέσα στη νέα χρονιά», μάλλον απαισιόδοξος/πολύ απαισιόδοξος δηλώνει το 49%, πολύ αισιόδοξος/μάλλον αισιόδοξος το 43% και 8% ΔΞ/ΔΑ.

Και σε αυτήν τη δημοσκόπηση της Interview, η οικονομία αναδεικνύεται σε καθοριστικότερο παράγοντα για την ψήφο των πολιτών. Συγκεκριμένα, το 53,9% των ερωτηθέντων απαντά η οικονομία και ακολουθούν η δικαιοσύνη με 17,6%, τα εθνικά με 9,9%, η υγεία με 7,1%, η ασφάλεια με 3,2%, η παιδεία με 2,9%, η εξωτερική πολιτική με 2,7% και άλλο με 2,7%.

Διαβάστε επίσης

Aγροτικές κινητοποιήσεις: «Δίνει» στίγμα ο Γεωργιάδης – «Ζητώ να εφαρμοστεί ο νόμος»

Αγροτικό: Προς μετωπική κυβέρνησης – ΚΚΕ

Ο Σαουλίδης του ΠΑΣΟΚ στον Τσίπρα – «Είναι εδώ και καιρό σε απόσταση από το κόμμα», απαντούν στο «Ποντίκι» κορυφαία στελέχη