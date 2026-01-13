Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη Λόρα στου Ζωγράφου: Οι κινήσεις της πριν χαθούν τα ίχνη της

Στην περιοχή του Ζωγράφου εθεάθη η 16χρονη Λόρα λίγες ώρες μετά την αναχώρηση της από την Πάτρα.

Το κορίτσι ζήτησε από τον ταξιτζή να την αφήσει απέναντι από το Νοσοκομείο Παίδων γύρω στις 10.00 το πρωί. Πέρασε απέναντι, κατευθύνθηκε στην Θηβών και Μικράς Ασίας κι έπειτα έστριψε αριστερά. Σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα καταστήματος που βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο φαίνεται το κορίτσι να φορά κουκούλα και να κοιτά το κινητό της.

Εντωμεταξύ, πολίτης εντόπισε την σχολική τσάντα της στην περιοχή και την παρέδωσε στην αστυνομία.

«Βαφόταν σε όλη την διαδρομή»

Ο ταξιτζής που τη μετέφερε από την Πάτρα στην περιοχή του Ζωγράφου δήλωσε ότι θεώρησε πως είναι φοιτήτρια κι ότι ήταν ήρεμη κατά τη διάρκεια της διαδρομής. «Έχω πληρωθεί, υπάρχει και η απόδειξη στο ταξί μου. Δεν ανταλλάξαμε ούτε μισή κουβέντα μέσα στο αμάξι. (…) Πιστεύετε εσείς αν έβλεπα ένα κοριτσάκι 16 χρόνων θα το έβαζα μέσα στο ταξί μου;»,είπε χαρακτηριστικά.

«Βαφόταν όλη την διαδρομή. Δεν είδα κάτι περίεργο. Τηλέφωνο δεν είδα καθόλου. Στα χέρια της δεν είδα καθόλου τηλέφωνο. Δεν ήταν ανήσυχη για κάτι», περιέγραψε ο ίδιος. Και τέλος τόνισε: «Εγώ την πέρασα για φοιτήτρια», πρόσθεσε.

Η παραμονή σε δομή κακοποιημένων ανηλίκων

Η Λόρα είχε φιλοξενηθεί όσο ζούσε στη Γερμανία σε δομή κακοποιημένων ανηλίκων. Σύμφωνα με φίλη της οικογένειας η καταγγελία είχε γίνει για ασήμαντο λόγο.

«Δεν ισχύει. Λένε πολλά ψέματα. Να σας πω τι έχει γίνει. Μία γυναίκα, η οποία έπαιζαν τα παιδάκια μαζί στη Γερμανία… γενικά καταγγέλλουν ο ένας τον άλλον για πλάκα χωρίς λόγο. Κατήγγειλε κάτι, ότι και καλά δεν έπαιρνε πολύ το κινητό το παιδί, ενώ το παιδί έπαιρνε το κινητό, απλώς τότε έπρεπε να κάνει τα μαθήματα για να το πάρει. Χωρίς να τους ξέρει καν αυτή η γυναίκα. Ότι δεν έδιναν στο παιδί αρκετή ελευθερία να έχει το κινητό όλη μέρα να παίζει. Αυτό κατήγγειλε».

«Και εννοείται ότι το παιδί το πήραν πολύ γρήγορα πίσω οι άνθρωποι. Αυτή η γυναίκα πήγε σαν τρελή και πήρε το παιδί από το χέρι χωρίς να ενημερώσει ούτε το σχολείο, ούτε τους καθηγητές, ούτε τους γονείς. Το πήρε το παιδί και το πήγε στην δομή μόνη της. Μία κακιά γυναίκα, η οποία ανακατευόταν».

Η ίδια δήλωσε ότι γυναίκα που έκανε την καταγγελία έκανε πλύση εγκεφάλου στη Λόρα. «Η μητέρα της φίλης της, της έκανε επί κάποια χρόνια που έκανε παρέα με το παιδί της, πλύση εγκεφάλου. ‘Οι γονείς σου σε καταπιέζουν. Κοίτα το παιδί μου εγώ του δίνω κινητό όλη μέρα, εσύ δεν το παίρνεις όλη μέρα’. Στην αρχή αυτοί έκαναν μία έρευνα. Έμεινε κάποιες μέρες το παιδί μέσα για να γίνει η έρευνα και μετά το αφήσανε».

«Δεν υπάρχει κακοποίηση καμία. Μηδέν. Είναι ψέματα αυτά. Το μόνο που υπάρχει στο σπίτι είναι ότι ‘θα κάνεις τα μαθήματά σου και μετά θα πάρεις το κινητό σου’. Έβγαινε έξω με τις φίλες της συνέχεια. Πήγαινε όπου ήθελε και είχε την ελευθερία της. Δεν έχει χτυπηθεί ποτέ το παιδί. Και μου το έχουν πει οι γονείς και το ξέρω. Δεν έχει σηκώσει χέρι κανένας στο παιδί».

Από την πλευρά του ο πατέρας της φίλης της 16χρονης, είπε ότι «η Λόρα ήθελε να μαζέψει χρήματα από αρκετά παλιά και προσπαθούσε να πουλάει διάφορα πράγματα που έφτιαχνε. Μετά είπαν και τα κάλαντα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτων και μάλιστα πούλησε και κάτι κοσμήματα μάλλον σε κάποιο ενεχυροδανειστήριο, για να πάρει κάποια επιπλέον χρήματα. Έλεγε ότι είναι από φτωχή οικογένεια και ότι θέλει να αγοράζει μερικά πράγματα για να μην επιβαρύνει την οικογένειά της. Την μέρα πριν εξαφανιστεί, το πρωί πήγε και αγόρασε ένα κινητό μεταχειρισμένο από κάποιον γνωστό της. Μετά πήγανε μία βόλτα, κάτσανε λίγο. Μέσα σε αυτήν τη βόλτα πήρε και τηλέφωνο η Λόρα για το ταξί και είπε ότι είναι για μία φίλη της 18 χρόνων που θέλει να πάει στην Αθήνα να δει τη γιαγιά της».

