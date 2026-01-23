search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 12:26
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.01.2026 10:25

Η στροφή Μητσοτάκη για την πρόταση Τραμπ περί Γάζας και πώς προέκυψε  

23.01.2026 10:25
MITSOTAKIS_VRIXELLES

Ακόμα ψάχνουν όσοι παραξενεύτηκαν (μάλλον λογικά) πώς η κυβέρνηση από την άρνηση συμμετοχής στο περιβόητο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα, έφτασε στην πρόταση Μητσοτάκη προς τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμμετέχουν οι 13 ευρωπαϊκές χώρες, που έχει επιλέξει η Αμερικανός πρόεδρος – μεταξύ αυτών η Ελλάδα και η Κύπρος.

Τι ψάχνουν; Εάν και τι πιέσεις ασκήθηκαν στην Αθήνα για να αλλάξει στάση. Υπήρξε άραγε «αυτεπάγγελτη» παρέμβαση από την κυβέρνηση στην ίδια της την αρχική απόφαση, ή έπεσαν τίποτα τηλέφωνα που «επισήμαναν» ότι μπορεί να δυσαρεστηθεί ο Τραμπ από την αρχική επιλογή του Μαξίμου να συμπλεύσει με τους Ευρωπαίους και όχι με την Ουάσιγκτον.

Πάντως η στροφή (θεαματική αναδίπλωση για την ακρίβεια)  δεν έφερε αποτελέσματα – οι Ευρωπαίοι δεν πείστηκαν από την ιδέα Μητσοτάκη δηλαδή. Τώρα, το εάν εκτιμηθεί αυτή η kolotoumpa από τον Λευκό Οίκο θα φανεί – όχι στο χειροκρότημα, αλλά στην αποστολή ή μη πρόσκλησης στον Έλληνα πρωθυπουργό για επίσκεψη στο οβάλ γραφείο…

Διαβάστε επίσης:

Ο Γεωργιάδης είδε τον «Καποδίστρια»: «Όσοι βγάζουν χολή δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται»

Οι δυνητικές δεξαμενές των κομμάτων Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά 

Ο Βενιζέλος δεν βλέπει να απογειώνεται το κόμμα Τσίπρα – Τι είπε για Καρυστιανού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mete-new
ΚΟΣΜΟΣ

Στη Γροιλανδία μεταβαίνει η πρωθυπουργός της Δανίας

XORAFI-eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Αγροτικές ενισχύσεις 27,8 εκατ. ευρώ σε 24.000 δικαιούχους, δεσμεύτηκαν επιδοτήσεις 14,8 εκατ. ευρώ – Εκτός πληρωμών οι ελεγχόμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

kideia-limenikou
ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος Κυνουρίας: Κηδεύεται ο λιμενικός που σκοτώθηκε στην κακοκαιρία – Πρόταση να «υιοθετήσει» το παιδί του η Βουλή από τον Κικίλια

kefalogianni – matsas -554- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μίνως Μάτσας κατέθεσε εξώδικο κατά της Όλγας Κεφαλογιάννη για τη συνεπιμέλεια των παιδιών – Οι αναφορές στο οικογενειακό δίκαιο

opeka 776- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές Ιανουαρίου – Ποια επιδόματα καταβάλονται στις 29 Ιανουαρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

plakias_georgiadis
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Άδωνι για την τραγωδία στην Ισπανία: «Εκεί ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες, δεν τα πάνε 12 χιλιόμετρα μακριά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 12:25
mete-new
ΚΟΣΜΟΣ

Στη Γροιλανδία μεταβαίνει η πρωθυπουργός της Δανίας

XORAFI-eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Αγροτικές ενισχύσεις 27,8 εκατ. ευρώ σε 24.000 δικαιούχους, δεσμεύτηκαν επιδοτήσεις 14,8 εκατ. ευρώ – Εκτός πληρωμών οι ελεγχόμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

kideia-limenikou
ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος Κυνουρίας: Κηδεύεται ο λιμενικός που σκοτώθηκε στην κακοκαιρία – Πρόταση να «υιοθετήσει» το παιδί του η Βουλή από τον Κικίλια

1 / 3