Η στροφή Μητσοτάκη για την πρόταση Τραμπ περί Γάζας και πώς προέκυψε  

Ακόμα ψάχνουν όσοι παραξενεύτηκαν (μάλλον λογικά) πώς η κυβέρνηση από την άρνηση συμμετοχής στο περιβόητο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα, έφτασε στην πρόταση Μητσοτάκη προς τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμμετέχουν οι 13 ευρωπαϊκές χώρες, που έχει επιλέξει η Αμερικανός πρόεδρος – μεταξύ αυτών η Ελλάδα και η Κύπρος.

Τι ψάχνουν; Εάν και τι πιέσεις ασκήθηκαν στην Αθήνα για να αλλάξει στάση. Υπήρξε άραγε «αυτεπάγγελτη» παρέμβαση από την κυβέρνηση στην ίδια της την αρχική απόφαση, ή έπεσαν τίποτα τηλέφωνα που «επισήμαναν» ότι μπορεί να δυσαρεστηθεί ο Τραμπ από την αρχική επιλογή του Μαξίμου να συμπλεύσει με τους Ευρωπαίους και όχι με την Ουάσιγκτον.

Πάντως η στροφή (θεαματική αναδίπλωση για την ακρίβεια) δεν έφερε αποτελέσματα – οι Ευρωπαίοι δεν πείστηκαν από την ιδέα Μητσοτάκη δηλαδή. Τώρα, το εάν εκτιμηθεί αυτή η kolotoumpa από τον Λευκό Οίκο θα φανεί – όχι στο χειροκρότημα, αλλά στην αποστολή ή μη πρόσκλησης στον Έλληνα πρωθυπουργό για επίσκεψη στο οβάλ γραφείο…

Διαβάστε επίσης:

Ο Γεωργιάδης είδε τον «Καποδίστρια»: «Όσοι βγάζουν χολή δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται»

Οι δυνητικές δεξαμενές των κομμάτων Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά

Ο Βενιζέλος δεν βλέπει να απογειώνεται το κόμμα Τσίπρα – Τι είπε για Καρυστιανού