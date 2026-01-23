Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα: Πού στοχεύει η πρόταση της Ελλάδας για τη συμμετοχή των 13 ευρωπαϊκών χωρών 

Με την λογική “και με τον αστυφυλαξ και με τον χωροφύλαξ” επιχειρεί να κινηθεί ο έλληνας πρωθυπουργός καταθέτοντας μία πρόταση που επιχειρείν να μην δυσαρεστήσει κανέναν.

Η πρόταση που κατέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι οι 13 χώρες που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης θα μπορούσαν να προσυπογράψουν τη συμμετοχή τους αποκλειστικά για το ζήτημα της «επόμενης ημέρας» της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και μόνο για όσο διάστημα αυτό απαιτηθεί.

«Πρόκειται για μια εύλογη συμβιβαστική πρόταση, που θα μας επιτρέψει να συμβάλουμε ουσιαστικά στη διαδικασία ειρήνης στη Γάζα, χωρίς να δημιουργήσουμε έναν νέο OHE, που θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον ΟΗΕ», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει από την πρώτη στιγμή εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι «η στάση της Ελλάδας ήταν μονόδρομος». Η Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν θέλει να διαταραχθούν οι σχέσεις της με τις Η.Π.Α., οι οποίες έχουν στρατηγικό βάθος. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ακόμα ότι… είναι «μια ευρωπαϊκή χώρα» και η σύμπλευση της με τις κεντρικές αποφάσεις της Ε.Ε. – που εξαρχής φάνηκε αρνητική στο να συνταχθεί με το «Συμβούλιο της Ειρήνης» – «είναι αυτονόητη και δεδομένη».

Η πρόταση Μητσοτάκη ακόμα και αν υιοθετηθεί από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να αποτελέσει ένα κακό προηγούμενο για τα συμφέροντα τις χώρας μας καθώς θα αποτελέσει προηγούμενο σε μία ενδεχόμενη διαχείριση κρίσης.

«Θεωρώ ότι αυτό είναι μία εύλογη συμβιβαστική λύση, που θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στη διαδικασία ειρήνευσης στη Γάζα», υπογράμμισε ο Κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι τόσο η Ελλάδα, όσο και… «σχεδόν όλες οι χώρες της Ε.Ε., με δύο εξαιρέσεις, έχουν διατυπώσει εύλογες νομικές ενστάσεις, καθώς το «Συμβούλιο Ειρήνης», όπως έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803» του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός .

Η θέση αυτή έχει προφανώς να κάνει με το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι ανήκει στην Ευρώπη ενώ την ίδια στιγμή δεν θέλει να δυσαρεστήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει εκφράσει από την πρώτη στιγμή έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να καταθέσει μία τέτοια πρόταση προφανώς έχει έρθει σε συνεννόηση με κάποιους από του ευρωπαίους εταίρους οι οποίοι και αυτοί αναζητούν μία διέξοδο στο θέμα που έχει δημιουργηθεί.

Και αυτό γιατί οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να ισορροπήσουν πάνω σε ένα λεπτό, τεντωμένο σχοινί καθώς στόχος τους είναι να εξομαλυνθούν οι διατλαντικές σχέσεις, οι οποίες έχουν δεχθεί πλήγμα την τελευταία εβδομάδα.

Από την άλλη αν τελικά οι 13 χώρες εμφανιστούν να υιοθετούν την ελληνική θέση αυτό σημαίνει ότι διασπάται η Ευρώπη των 27 χωρών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες πήγε απευθείας στις Βρυξέλλες, αποφεύγοντας, να είναι παρών στο Νταβός, όπου υπεγράφη η συγκρότηση του «Συμβουλίου Ειρήνης». «Παραφωνία» αποτέλεσε για άλλη μια φορά η Ουγγαρία του Βίκτωρ Όρμπαν, αλλά και η Βουλγαρία. Ήταν οι δύο χώρες της Ε.Ε. που έβαλαν την υπογραφή τους στην πρωτοβουλία Τραμπ.

