Metron Analysis: Δυσαρέσκεια αλλά και κέρδη για ΝΔ, πτώση για ΠΑΣΟΚ – Στο 50% η δημοφιλία Καρυστιανού

Τη δύναμη των υπαρχόντων κομμάτων, αλλά και των υπό δημιουργία, καταγράφει η δημοσκόπηση της Metron Analysis που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Mega. Οι πολίτες διατυπώνουν αίτημα πολιτικής αλλαγής, την ώρα που η ακρίβεια εξακολουθεί να έχει την πρωτιά ανάμεσα στα προβλήματά τους.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψηφου, η Νέα Δημοκρατία τοποθετείται στο 22,3%, το ΠΑΣΟΚ στο 9,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 9,2%, η Ελληνική Λύση στο 8,4%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει στο 11,7%.

Στην εκτίμηση ψήφου η Metron Analysis δίνει τη Νέα Δημοκρατία με μικρή άνοσο στο 28,5, κάτω δηλαδή από το «ψυχολογικό» όριο του 30%, πολύ μακριά από κάθε ενδεχόμενο αυτοδυναμίας, το ΠΑΣΟΚ με υποχώρηση στο 12,5%, την Πλεύση Ελευθερίας επίσης σε υποχώρηση στο 11,7% όπως και την Ελληνική Λύση στο 10,7%, ενώ δίνει σε άνοδο τα «Λοιπά».

Τι πιστεύουν για ενδεχόμενα κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Ως προς το ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα ένα 10% δηλώνει πολύ πιθανό να το ψηφίσει και ένα 9% αρκετά πιθανό, διαμορφώνοντας μια αφετηρία 19%, με ένα 66% να δηλώνει ότι είναι απίθανο να το ψηφίσει. Ισχυρότερη απήχηση μεταξύ όσων αυτοτοποθετούνται στην αριστερά και την κεντροαριστερά αλλά και το κέντρο.

Ως προς ενδεχόμενο σχηματισμό υπό τον Αντώνη Σαμαρά, το 4% δηλώνει πολύ πιθανό να τον ψηφίσει και το 7% δηλώνει αρκετά πιθανό, άρα μια αφετηρία γύρω στο 11%. Ισχυρότερη παρουσία στους κεντροδεξιούς και δεξιούς ψηφοφόρους αλλά και στους κεντρώους.

Όσο για ενδεχόμενο κόμμα υπό την Μαρία Καρυστιανού, το 16% θεωρεί πολύ πιθανό (+2% σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση) να την ψηφίσει και το 17% αρκετά πιθανό, διαμορφώνοντας μια αρκετά ισχυρή δυνητική αφετηρία. Ισχυρότερη απήχηση έχει μεταξύ των κεντρώων ψηφοφόρων, αλλά έχει ισχυρή παρουσία και μεταξύ των κεντροαριστερών και αριστερών ψηφοφόρων, έχοντας όμως και δεξιόστροφο ακροατήριο.

Όλα αυτά συνδυάζονται και με μια ιδιαίτερα υψηλή δημοφιλία για την κ. Καρυστιανού, με 50% θετικές γνώμες και 42% αρνητικές, πάνω από τους ενεργούς πολιτικούς αρχηγούς.

Υπέρ των αγροτών και των μπλόκων

Το 75% υποστηρίζει ότι τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια, με την υποστήριξη να είναι πλειοψηφική σε όλες τις κατηγορίες πολιτικής αυτοτοποθέτησης με την εξαίρεση των κεντροδεξιών και πλειοψηφική υποστήριξη σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Αντίστοιχα, τα μπλόκα αντιμετωπίζονται ως δικαιολογημένη μορφή αγώνα από το 63% των ερωτηθέντων.

Αίτημα για πολιτική αλλαγή

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες εκτιμούν ότι πρέπει να γίνουν πρόωρες εκλογές, με την τοποθέτηση αυτή να είναι πλειοψηφική μεταξύ όσων αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί και κεντροαριστεροί.

Πολιτική αλλαγή ή πολιτική σταθερότητα;

Μεγάλο είναι το ποσοστό υπέρ της ανάγκης για πολιτική αλλαγή (61%) σε αντιπαραβολή με το αίτημα πολιτικής σταθερότητας (38%).

Με βάση τα προηγούμενα δεν αποτελεί έκπληξη ότι για πάνω από τα δύο τρία των ερωτωμένων τα πράγματα πάνε στη λάθος κατεύθυνση και λιγότερο από ένα τρίτο απαντούν ότι πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ως προς τα προβλήματα της χώρας, οι πολίτες ιεραρχούν την ακρίβεια και την οικονομία, ενώ συνεχίζει να ανεβαίνει και το ποσοστό των απαντήσεων που αναφέρουν και την κρίση των θεσμών.

Η κυβέρνηση παίρνει αρνητική βαθμολογία σε όλους σχεδόν τους τομείς της πολιτικής της, με μόνη εξαίρεση όπου έχει σχετικά θετικότερη αντιμετώπιση τον τομέα της εξωτερικής πολιτικής.

Δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών

Ως προς τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών αποτυπώνεται άνοδος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, και ακολουθούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ αποτυπώνεται μια υποχώρηση του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερo πρωθυπουργό και με βάση αυθόρμητες απαντήσεις ο «Κανένας» εξακολουθεί να διατηρεί ένα προβάδισμα με 29% έναντι 27% του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

