ΠΟΛΙΤΙΚΗ

22.01.2026 19:28

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ

Εκκληση στους ηγλέτες της ΕΕ που συνεδριάζουν αύριο στις Βρυξέλλες να στηρίξουν την στρατηγική της αυτονομία έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη προσέλευσή του στην προσύνοδο των Σοσιαλιστών ηγετών, στις Βρυξέλλες το απόγευμα.

«Η νέα επεκτατική πολιτική του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, οδηγεί τους ευρωπαϊκούς λαούς σε μια νέα εμπειρία με θεαματικό τρόπο. Μια εμπειρία που ήδη ο λαός μας έχει αποκτήσει εδώ και δεκαετίες», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και επισήμανε πώς «ενώ είναι μέλη του ΝΑΤΟ να απειλούνται από άλλα ισχυρά μέλη της συμμαχίας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι «τα πράγματα είναι απλά: αν δεν καταφέρουμε να ενώσουμε τους φόβους μας, δεν θα ενώσουμε ποτέ τις ελπίδες μας».

«Γι’ αυτό σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να στηρίξουν δηλώνοντας παρόντες το σχέδιο για την στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αν συνεχιστούν οι παράλληλοι μονόλογοι οδηγούμαστε σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο με πολύ επικίνδυνες επιπτώσεις για όλους», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

