Αιχμές Δούκα για Ανδρουλάκη: «Είμαστε καθηλωμένοι, να αλλάξει η στρατηγική» – Τι λέει για προοδευτική διακυβέρνηση και διάλογο με Τσίπρα

Για την κατάσταση των υποδομών στην Αθήνα μίλησε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στον απόηχο της κακοκαιρίας, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει για μία ακόμη φορά κριτική στη στρατηγική που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» αποκάλυψε ότι στην Αθήνα μόλις το 20% των δρόμων έχει φρεάτια.«Καθαρίσαμε 19.500 φρεάτια, δεν πήγαμε σε όλα, αλλά σε πάρα πολλά αρκετές φορές, όμως μόλις το 20% των δρόμων έχουν φρεάτια. Το 40% είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, για να πάμε από το 20 στο 40 χρειαζόμαστε κοντά στα 100 εκατομμύρια. Από αυτά έχω στη διάθεσή μου 2 εκατομμύρια. Υπάρχουν και ορισμένα που είναι τυφλά αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε φρεάτια».

1, 3 δισ. για αντιπλημμυρικά

Ο ίδιος εκτίμησε ότι για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής θα χρειαστούν 1,3 δισ.. «Η ίδια η Περιφέρεια έκανε μια πολύ αναλυτική μελέτη που λέει ότι η αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής θα κοστίσει περίπου 1,3 δισ., είναι ένα ερώτημα πόσα από αυτά τα λεφτά έχουν ήδη δοθεί ή αναμένονται να δοθούν, νομίζω ότι είναι κοντά στο 10%. Άρα πρέπει να αλλάξουμε ρυθμούς, πρέπει να δώσουμε γρήγορα τα χρήματα, δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτά τα λεφτά διαθέσιμα, αλλά αν δεν το κάνουμε αυτό, τα φαινόμενα θα είναι πάρα πολύ άγρια».

Για τα μπαζωμένα ρέματα είπε, «βρήκαμε 200 σημεία που έχουν μονίμως πρόβλημα πλημμυρικό και βάλαμε μετά τα μπαζωμένα ρέματα από πάνω σε γεωγραφικό χάρτη και είδαμε ότι τα σημεία αυτά είναι πάνω στα ρέματα. Ότι το νερό της βροχής έχει μνήμη και πάει εκεί που υπήρχε το ρέμα, άρα είναι μια τάση να ξεμπαζώνουμε όπου μπορούμε ρέμα, το κάνουμε στο ρέμα του Προφήτη Δανιήλ στον Βοτανικό. Παλεύουμε στις κοίτες του Ποδονίφτη που ένα κομμάτι του έχει μείνει ανοιχτό να το αναπλάσουμε και αυτή είναι μια γενική τάση».

Περνώντας στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Δούκας επανέλαβε ότι πρέπει να αλλάξει στατηγική, «Όλοι είμαστε στενοχωρημένοι γιατί είμαστε καθηλωμένοι. Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει στρατηγική για να μπορέσει να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση».

Προγραμματικός διάλογος με τα προοδευτικά κόμματα και ψήφισμα που να αποκλείει συνεργασία με ΝΔ

Ο δήμαρχος Αθηναίων καλωσόρισε την απόφαση της ΚΟΕΣ που θέτει στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση και ζήτησε να επισφραγιστει με ψήφισμα που θα αποκλείει τη συνεργασία με τη ΝΔ. «Αφού τη θέλουμε, τρία πράγματα χρειάζονται, πρώτο, διακριτό καθαρό ψήφισμα από τους φίλους και τα μέλη στο Συνέδριο που θα αποκλείει κάθε σενάριο συνεργασίας-συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. Θα έχει την υπογραφή όλων των συνέδρων το όχι στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, αυτό είναι για μένα θεμέλιο. Δεύτερο, προοδευτική διακυβέρνηση σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσει άμεσα ένας προγραμματικός διάλογος με όλα τα κόμματα που λένε ότι είναι προοδευτικά και θέλουν να μπουν σε αυτή την ιστορία. Με πρωταγωνιστή και καταλύτη το ΠΑΣΟΚ ξεκινάμε προγραμματικό διάλογο για την προοδευτική διακυβέρνηση. Είπε ο πρόεδρος να γίνουν κάποια στρογγυλά τραπέζια στο συνέδριο, σωστά, εγώ λέω να ξεκινήσουμε από τώρα το κάλεσμα. Ξεκινάμε τον διάλογο να δούμε πού υπάρχουν συγκλίσεις, πού αποκλίσεις, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ανοιχτά και μπροστά. Πρέπει από τώρα καθαρά να δούμε τις συγκλίσεις και να πούμε με αυτά τα κόμματα συζητάμε».

Ερωτηθείς με ποια κόμματα θα μπορούσε να επιχειρηθεί η προοδευτική διακυβέρνηση, είπε «Κάνουμε κάλεσμα σε όσους θεωρούν ότι είναι προοδευτικοί και θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς παρακάλια. Όποιος θέλει και θεωρεί ότι είναι προοδευτικός ας μπει σε αυτή την ιστορία. Όχι να γίνουν ΠΑΣΟΚ, να δούμε τι δυνατότητες συγκλίσεων υπάρχουν».

Σχετικά με τις αντιδράσεις για τη δημοσιοποίηση της ομιλίας του, είπε: «Αυτά τα θέματα είναι λυμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είμαστε σοβιετία. Στο πολιτικό όργανο του συνεδρίου που ενισχύει τον διάλογο θα πρέπει οι τοποθετήσεις μας να είναι γνωστές σε όλες. Και του προέδρου αμέσως μετά την παρουσίαση της ομιλίας του ήταν γνωστή στα sites, είναι ντροπή και στον πρόεδρο δηλαδή αυτό; Είναι λυμένα αυτά, προχωράμε ανοιχτά και καθαρά».

Διάλογος με Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου

Ερωτηθείς αν το κόμμα Τσίπρα μπορεί να συμμετάσχει στον διάλογο, είπε «Δεν έχει κάνει κόμμα ακόμα, να δούμε αν θα κάνει και αν θέλει να ενταχθεί σε αυτή την ιστορία και θα τοποθετηθούμε. Εγώ λέω χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς παρακάλια αλλά να υπάρχουν κόμματα. Είναι στο χέρι μας και αν τα πούμε καθαρά και τα πούμε τώρα, δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία, μπορούμε να νικήσουμε, μπορούμε να προσεγγίσουμε την πρώτη θέση, αυτή τη στιγμή απομακρύνεται. Θέλει αλλαγή στρατηγικής. Βάζω τα θέματα καθαρά, δεν έχουμε χρόνο, έχουμε συνέδριο και εκλογές, πάμε να κάνουμε την υπέρβαση, μπορούμε».

Για το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου «Το θέμα είναι βαθιά πολιτικό. Συμφωνούμε με την προοδευτική διακυβέρνηση, συμφωνούμε με βασικά σημεία του προγράμματός μας που πρέπει να τα αναδείξουμε; Όποιος συμφωνεί με αυτά να βρούμε αυτές τις συγκλήσεις και να πούμε ότι με βάση αυτές τις συγκλίσεις μπορούμε να προχωρήσουμε. Με ρωτάτε για την κ. Κωνσταντοπούλου με την οποία για παράδειγμα έχουμε υπογράψει κοινά ψηφίσματα. Αποκλείουμε δηλαδή ένα κόμμα με το οποίο υπάρχουν κοινές υπογραφές;».

