ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Πιέρρος

22.01.2026 06:42

Κλικ αριστερά από Ανδρουλάκη για προοδευτική συνεργασία – Προβληματισμός για τους αποδέκτες του προσκλητηρίου 

22.01.2026 06:42
androulakis 554- new

Μερικά κλικ πιο αριστερά κάνει σταδιακά ο Νίκος Ανδρουλάκης… Στρατηγική που επιβεβαίωσε και στη χθεσινή πολύκροτη συνεδρίαση της Γραμματείας της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνέχεια του προσκλητηρίου που έκανε στις προοδευτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης από την Πεύκη μίλησε για συνέδριο διεύρυνσης στο οποίο μάλιστα θα καλέσει τους εκπροσώπους των κομμάτων αυτών, να συζητήσουν σε τραπέζι για την Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ποια κόμματα θα προσκληθούν για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Το ερώτημα που εύλογα δημιουργείται είναι ποια κόμματα εννοεί και θα λάβουν προσκλήσεις. Από όσα συζητήθηκαν όταν κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης την πρόταση του αυτή, κλήση για το συνέδριο και την συζήτηση για το Σύνταγμα θα λάβουν σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά ενώ ερώτημα αποτελεί αν θα δεχθεί και η Πλεύση Ελευθερίας που είχε επίσης στηρίξει την πρόταση μομφής του ΠΑΣΟΚ. «Σίγουρα μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά, δεν έχουμε όμως ακόμα σχηματοποιήσει οριστικά το προσκλητήριο» απαντά κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο Ποντίκι. Αυτή η κλιμακωτή αλλαγή στρατηγικής που απομακρύνει το ΠΑΣΟΚ από την μοναχική πορεία, δεν είναι καλοδεχούμενη από όλους στο κόμμα.

Η Άννα Διαμαντοπούλου αναρωτήθηκε για την συζήτηση με τα κόμματα αυτά, επιμένοντας σε όλες τις τοποθετήσεις της για την αποφυγή της λογικής των μετώπων. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της ΚΟΕΣ υπήρξε βουλευτής που αναρωτήθηκε αν το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί με τον «εξώστη». Εννοούσε προφανώς τους εκπροσώπους των κομμάτων που έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Οι προβληματισμοί καταγράφηκαν, ωστόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να πάρει πρωτοβουλίες στον χώρο της κεντροαριστεράς με κορμό το ΠΑΣΟΚ και να διευρύνει και με στελέχη το κόμμα, ειδικά στο λεκανοπέδιο που αποτελεί και το τρωτό του σημείο. Με αυτά τα δεδομένα παρά τις όποιες ενδεχόμενες αντιδράσεις, το παράθυρο της διεύρυνσης παραμένει ανοιχτό και για την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη. Τα σενάρια για την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ έχουν φουντώσει, ωστόσο υπάρχουν έντονες αντιδράσεις στο παρασκήνιο προς το παρόν από την πλευρά των παπανδρεϊκών.

Επιμένει ο Δούκας: Θολό το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ

Την ίδια ώρα στον απόηχο των χθεσινών εντάσεων στην ΚΟΕΣ, υπάρχει ενόχληση για τον Χάρη Δούκα που όπως σημειώνουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη επιμένει να δημιουργεί εσωστρέφεια ανασύροντας διαρκώς τα ίδια θέματα. Εννοούν τις θέσεις του Δημάρχου για ψήφισμα κατά της συνεργασίας με την ΝΔ και την κατάρτιση ψηφοδελτίων μετά από προκριματικές εκλογές. Από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας και σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ επέμεινε στις θέσεις του. Χαρακτήρισε το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ θολό και υπογράμμισε ότι τα ποσοστά παραμένουν καθηλωμένα. Ωστόσο σημείωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητεί την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Επαναφέρει την «βελόνα» ο Γερουλάνος

Ενδιαφέρον έχει και η επαναφορά της «βελόνας» από τον Παύλο Γερουλάνο ο οποίος στο κλείσιμο της χθεσινής εμφάνισης του που είχε ηγετικά χαρακτηριστικά, την έβαλε ξανά στο τραπέζι. «Θα μπορούσα να αρκεστώ στο «εγώ τα έλεγα». Και να περιμένω. Αλλά ούτε η Πατρίδα ούτε το ΠΑΣΟΚ μπορούν να περιμένουν. Τα άκρα ήδη μεγαλώνουν. Ήδη ετοιμάζονται. Ήδη εργάζονται για να δουν το ΠΑΣΟΚ να φεύγει από την μέση. Για αυτό εγώ δεν θέλω να περιμένω! Θέλω να κουνήσoυμε με κάθε τρόπο τη βελόνα! Θέλω το ΠΑΣΟΚ νικητή στις επόμενες εκλογές» τόνισε.

Σε κάθε περίπτωση όλα θα κριθούν από το κλίμα και τις δημοσκοπήσεις στην τελική ευθεία για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

