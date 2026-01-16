search
Η Κουμουνδούρου «σπρώχνει» την Κασιμάτη στην έξοδο από τον ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος την έθεσε εκτός Συμβουλίου της Ευρώπης

kasimati syriza – new

Εκτός της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης έθεσε ο Σωκράτης Φάμελλος τη Νίνα Κασιμάτη που δείχνει να λοξοκοιτά προς το ΠΑΣΟΚ. 

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τον ενημερώνει πως μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, τη θέση του που έμεινε κενή θα καλύψει ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Διονύσης Καλαματιανός. Ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση της Νίνας Κασσιμάτη ορίστηκε ο Γιώργος Ψυχογιός.

Η βουλευτής Β’  Πειραιά έχει διαφοροποιηθεί από αποφάσεις του κόμματος, υπερψηφίζοντας τις αμυντικές δαπάνες του προϋπολογισμού, παρά το γεγονός ότι το κόμμα της καταψήφισε, ενώ χθες παρέστη στις εκδηλώσεις υποδοχής του «Κίμωνα», παρά τις συστάσεις της Κουμουνδούρου για αποχή.

«Προειδοποίηση» μετά από σειρά διαφοροποιήσεων

Η κίνηση για την απομάκρυνση της Νίνας Κασιμάτη από το Συμβούλιο της Ευρώπης, φαίνεται ότι «ψηνόταν» καιρό, αν και οι τελικές αποφάσεις, κατά πληροφορίες ελήφθησαν σήμερα.

Το πρωί ο Σωκράτης Φάμελλος σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών αναφερόμενος στο θέμα της παρουσίας της βουλευτή Β’ Πειραιά στην «φιέστα» για την υποδοχή της φρεγάτας Κίμωνας άφηνε να εννοηθεί ότι δε θα υπάρξει συνέχεια καθώς σημείωνε τα εξής:

«Στη φιέστα αυτή την οποία στήθηκε για τη φρεγάτα Κίμωνας εμείς επιλέξαμε να μη στείλουμε εκπρόσωπο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ», είπε, συμπληρώνοντας πως «δεν μπήκε θέμα κομματικής πειθαρχίας για τη βουλευτή μας, ούτε είχε μπει θέμα “μην πάτε”».

Από την Κουμουνδούρου λένε τώρα ότι η παραπάνω αναφορά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ αντανακλούσε την πρόθεσή του να μη δώσει συνέχεια με όρους διαγραφής.

Ωστόσο, φαίνεται ότι επιλέχθηκε να υπάρξουν κυρώσεις που προφανώς σχετίζονται με τη διαφοροποίησή της στον προϋπολογισμό όπου υπερψήφισε τις αμυντικές δαπάνες κόντρα στην γραμμή, αλλά και με την χθεσινή εκτός γραμμής παρουσία της στην «φιέστα Μητσοτάκη – Δένδια» όπως την χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Πάντως σε μια στιγμή που ο Νίκος Ανδρουλάκης αφήνει ανοιχτό «παράθυρο» για την μεταγραφή της και εδώ και καιρό υπάρχουν δημοσιεύματα, που η ίδια, δεν έχει διαψεύσει δημόσια για το ενδεχόμενο επιστροφής της στο ΠΑΣΟΚ, η Κουμουνδούρου φαίνεται να ρισκάρει και να έχει υπολογίσει όλα τα ενδεχόμενα.

