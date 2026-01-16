Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

Με κατηγορίες για «απόκλιση από αρχές και πρακτικές» τις οποίες θεωρεί «θεμελιώδεις για τη λειτουργία ενός σύγχρονου, ανοιχτού και δημοκρατικού ΠΑΣΟΚ» παραιτήθηκε από γραμματέας της νομαρχιακής επιτροπής Ημαθίας ο Σάββας Τσιχλακίδης.

Κατά τα φαινόμενα, οι επιλογές και οι χειρισμοί που γίνονται στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο είναι η αιτία της κίνησης αυτής.

«Η παραίτησή μου δεν αποτελεί αποχώρηση από την πολιτική ούτε αποστασιοποίηση από το ΠΑΣΟΚ. Αντιθέτως, αποτελεί μια συνειδητή επιλογή πολιτικής αξιοπρέπειας και συνέπειας. Πιστεύω ότι το Κίνημα οφείλει να αντλεί δύναμη από τη βάση του, να λειτουργεί με κανόνες, ισοτιμία και πραγματική συμμετοχή των μελών του» σημειώνει ο κ. Τσιχλακίδης.

Να σημειωθεί ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν παραιτηθεί και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, επιβαρύνοντας το κλίμα και τις αμφισβητήσεις ενόψει του συνεδρίου. Μάλιστα εάν προσθέσει κανείς στις παραιτήσεις αυτές και τη μετακίνηση του πρώην μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου, Αντώνη Σαουλίδη, αλλά και της Κατερίνας Σπυροπούλου στο χώρο του Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να διαπιστώσει ότι το Κίνημα περισσότερο φυλλοροεί, παρά συγκεντρώνει δυνάμεις αυτή την κρίσιμη περίοδο.

Ο δημοτικός σύμβουλος Βέροιας Χρήστος Βοργιάδης ανακοίνωσε την απόφασή του να παραιτηθεί από μέλος της Περιφερειακής Ολομέλειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην Ημαθία και τον Τομέα Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ.

Σημειωσε μεταξύ άλλων ότι συντάσσεται με την πρόταση του Χάρη Δούκα για διενέργεια προκριματικών εκλογών για τη δημιουργία των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ από τη βάση.

Ο Νίκος Ναούμ παραιτήθηκε από τη θέση του Υπεύθυνου Επικοινωνίας της Τοπικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Καλαμαριάς.

«Παρατηρούνται συγκεκριμένες συμπεριφορές που προτάσσουν το ατομικό συμφέρον έναντι του συλλογικού, τη μικρή προσωπική στρατηγική έναντι του κοινού καλού» σημείωνε ο κ. Ναούμ στην επιστολή του.

Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε και ο Λάζαρος Ξυδόπουλος, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ κόμματος στον Δήμο Αριστοτέλη στη Χαλκιδική, ενώ στην Κέρκυρα σχεδόν 100 στελέχη συνυπέγραψαν κείμενο, επισημαίνοντας πως υπάρχει «απουσία κάθε ουσιαστικής εσωκομματικής διαβούλευσης», καθώς και για «λογική του διορισμού “από τα πάνω”», που «δεν συνιστούν ανανέωση».

