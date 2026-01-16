search
16.01.2026 16:31

Αστυνομικοί επέδωσαν κλήση στον Βαρουφάκη για να δώσει εξηγήσεις: «Ανασύσταση του αστυνομικού κράτους», καταγγέλλει το ΜέΡΑ25

16.01.2026 16:31
varoufakis_new

Αστυνομικοί επέδωσαν κλήση στον γραμματέα του ΜεΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκης στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που είναι σε εξέλιξη σε βάρος του για διαφήμιση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με το ΜεΡΑ25 στην κλήση δεν αναγράφεται αδίκημα. «Η εμφάνιση αστυνομίας σε σπίτι πολιτικού αρχηγού προκειμένου να κληθεί να δώσει εξηγήσεις δια υπόθεσή του παραπέμπει στα χειρότερα χρόνια της εθνικοφροσύνης και αποτελεί αδιανόητη κατάχρηση εξουσίας, από μια κυβέρνηση η οποία έχει ξεχαρβαλώσει κάθε έννοια κράτους δικαίου. Σε νομικό επίπεδο είναι χαρακτηριστικό ότι ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 καλείται να δώσει εξηγήσεις επί ανύπαρκτου ποινικού αδικήματος, αφού ουδέν αναγράφεται στην κλήση. Σε πολιτικό επίπεδο πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος που διασφαλίζει την ελευθερία της άποψης για θέματα δημόσιου κοινωνικού ενδιαφέροντος».

Το ΜέΡΑ25 τονίζει «ούτε μας τρομάζουν ούτε πρόκειται να σιωπήσουμε. Ο γραμματέας μας καλείται να απολογηθεί γιατί σε μια χώρα όπου τα ναρκωτικά θερίζουν και απειλούν τη ζωή των νέων ανθρώπων, όπου η κοκαΐνη κάνει θραύση στην καλή κοινωνία χωρίς τον παραμικρό έλεγχο και τα λαϊκά παιδιά οδηγούνται στη φυλακή για μικροποσότητες, αυτός επέλεξε να πει την αλήθεια. Να κάνει δηλαδή αυτό που επιτάσσουν όλες οι σύγχρονες έρευνες αναφορικά με την εξάρτηση».

Κλείνοντας απευθύνει έκκληση σε «κάθε πολιτική δύναμη και κάθε δημοκρατικό άνθρωπο να υψώσει ανάστημα απέναντι σε αυτή την πρακτική που αντιστοιχεί σε απόπειρα ανασύστασης του αστυνομικού κράτους, από το οποίο η ελληνική κοινωνία χρειάστηκε δεκαετίες δημοκρατικών αγώνων για να απαλλαγεί. Εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια απέναντι στους χωροφύλακες της Μητσοτάκης Α.Ε.».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας σε Podcast, είχε παραδεχτεί ότι πριν από 37χρονια είχε κάνει χρήση έκσταση, κάνοντας λόγο για μία πολύ ευχάριστη εμπειρία.

