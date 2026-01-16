Ο Ανδρουλάκης άνοιξε το παράθυρο για την έλευση Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ και η Διαμαντοπούλου προτείνει σκιώδη κυβέρνηση

Το βράδυ δόθηκαν δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στο one και η Άννα Διαμαντοπούλου στο Action 24.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιβεβαίωσε την διαφορετική του στάση απέναντι στον υπό ίδρυση πολιτικό φορέα της Μαρίας Καρυστιανού, από τα κόμματα της αριστεράς που το κατακεραυνώνουν. Σημείωσε ότι δεν αποτελεί κλειστή κάστα η πολιτική και ότι έχει δικαίωμα να κινηθεί πολιτικά η Μαρία Καρυστιανού καθώς θα κριθεί για τις θέσεις, το πρόγραμμα και στελέχη που θα εμφανίσει.

Είναι σαφές από την τοποθέτηση αυτή ότι η κύρια εκτίμηση του είναι ότι οι επιπτώσεις από το κόμμα Καρυστιανού θα είναι σε αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις στο ΠΑΣΟΚ όπως το κόμμα Τσίπρα και όχι στο ίδιο. Από την άποψη αυτή στη Χαριλάου Τρικούπη βλέπουν την Μαρία Καρυστιανού να πηγαίνει πίσω τον Αλέξη Τσίπρα και να του στερεί δυνάμεις κάνοντας τον να μην μπορεί να απειλήσει την κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ στον χώρο.

Πόρτα Ανδρουλάκη στις προτάσεις Δούκα και ανοιχτό παράθυρο στην Κασιμάτη για ένταξη στο ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκλεισε και κάθε σενάριο υλοποίησης της πρότασης Δούκα για προκριματικές εκλογές των υποψήφιων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σημειώνοντας ότι το μοντέλο αυτό δοκιμάστηκε και απέτυχε πριν 30 χρόνια, καθώς έτσι δεν μπορούν άνθρωποι από την κοινωνία να ενταχθούν με αξιώσεις στα ψηφοδέλτια έχοντας να αντιμετωπίσουν τον κομματικό μηχανισμό. Τόνισε ότι παραμένει στόχος του ΠΑΣΟΚ η νίκη στις εκλογές ακόμα και με μια ψήφο διαφορά για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή. Παράλληλα άφησε ανοιχτό το «παράθυρο» για την ένταξη της Νίνας Κασιμάτη που σήμερα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αποκλείσει τίποτα και απαντώντας ότι έτσι και αλλιώς και άλλα στελέχη που άνηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν ήδη ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο εσωτερικό της παράταξης και ειδικά στην πλευρά των παπανδρεϊκών που αντιδρούν στα σχετικά σενάρια που έχουν φουντώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Υπέρ της δημιουργίας σκιώδους κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ η Διαμαντοπούλου

Από την πλευρά της η Άννα Διαμαντοπούλου υπογράμμισε μιλώντας στο Action 24 ότι ένα κόμμα από την Μαρία Καρυστιανού στηρίζεται κυρίως στο συναίσθημα και όχι στα προγραμματικά πολιτικά στοιχεία, σημειώνοντας ότι εκείνη δεν πρόκειται να επιτεθεί ή να σχολιάσει αρνητικά τις κινήσεις Καρυστιανού. Επέμεινε στην άποψη της ότι πολιτικά δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να έχει χαρακτηριστικά που θα έχει ένας πολιτικός φορέας από την Μαρία Καρυστιανού καθώς δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ έριξε στο τραπέζι ενόψει του προσυνεδριακού διαλόγου μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Την δημιουργία μιας σκιώδους κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ, στην λογική των άτυπων Υπουργείων με τα καλύτερα στελέχη της παράταξης ανά τομέα. Υπογράμμισε ότι σε αυτή δεν είναι απαραίτητο να είναι ούτε η ίδια, ούτε με πολιτικούς όρους άλλα κορυφαία στελέχη αλλά οι πιο αξιόλογοι ανά αντικείμενο.

Η πρόταση αυτή έχει διατυπωθεί και σε άρθρο της Άννας Διαμαντοπούλου ωστόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει κάνει ανάλογες κινήσεις. Όπως όλα δείχνουν θα είναι μια από τις προτάσεις που θα καταθέσει στο συνέδριο η Άννα Διαμαντοπούλου. Αναφορικά με τις προτάσεις Δούκα και εκείνη τοποθετήθηκε αρνητικά τόσο για το ψήφισμα κατά της συνεργασίας με την ΝΔ, λέγοντας ότι στο συνέδριο πρέπει να ειπωθούν αυτά που θα κάνει το ΠΑΣΟΚ και όχι αυτά που δεν θα κάνει. Ενώ για τα ψηφοδέλτια με προκριματικές εκλογές των υποψηφίων απάντησε ότι το μοντέλο αυτό έχει δοκιμαστεί και έφερε εσωστρέφεια, αναταραχή και κομματικούς στρατούς στο ΠΑΣΟΚ. Ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που έχει κλειδώσει και επίσημα για τον Μάρτιο από τον Νίκο Ανδρουλάκη οι τοποθετήσεις των κορυφαίων στελεχών του κόμματος αποκτούν μεγάλο ενδιαφέρον καθώς προδιαγράφουν σε μεγάλο βαθμό τις θέσεις που θα απασχολήσουν και τις προσυνεδριακές διαδικασίες.

