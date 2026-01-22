«Ναι» Μητσοτάκη στη συμμετοχή των «13» στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ αλλά μόνο για τη Γάζα – Η πρόταση στη Σύνοδο Κορυφής

Την άποψη ότι οι 13 χώρες που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης πρέπει να να προσυπογράψουν την προσχώρηση τους μόνο για το ζήτημα που αφορά την επόμενη μέρα της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτηθεί» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της συνόδου Κορυφής της ΕΕ.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του έκανε λόγο για μια περίοδο αυξημένης έντασης στις ευρωατλαντικές σχέσεις, με αφορμή δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.





Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός, «δεν είναι συχνό να συγκαλείται έκτακτη Σύνοδος Κορυφής», ωστόσο στην παρούσα συγκυρία αυτό κρίθηκε επιβεβλημένο, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφηκε σημαντική ένταση μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι πρόσφατες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου δείχνουν έναν «διάδρομο εκτόνωσης», τουλάχιστον ως προς το ζήτημα της Γροιλανδίας.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με μία εξαίρεση, τάχθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας, διευκρινίζοντας ότι τα ζητήματα που αφορούν τη Γροιλανδία αποτελούν αποκλειστικά υπόθεση των κατοίκων της. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχουν «έντονοι και δικαιολογημένοι αμερικανικοί προβληματισμοί» σε σχέση με την ασφάλεια στον Αρκτικό Κύκλο, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτά τα ζητήματα μπορούν να επιλυθούν «με καλή διάθεση και στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν τις σχέσεις της Δανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες».



Αναφερόμενος στο δεύτερο βασικό θέμα της Συνόδου, το προτεινόμενο από τις ΗΠΑ «Συμβούλιο Ειρήνης», ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών έχουν εκφράσει εύλογους προβληματισμούς. Όπως είπε, η πρόταση, όπως έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής, φαίνεται να υπερβαίνει το πλαίσιο που θέτουν οι αποφάσεις 2803 του ΟΗΕ.



Ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε μια συμβιβαστική λύση, σύμφωνα με την οποία οι 13 χώρες που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης θα μπορούσαν να προσυπογράψουν τη συμμετοχή τους αποκλειστικά για το ζήτημα της «επόμενης ημέρας» της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και μόνο για όσο διάστημα αυτό απαιτηθεί.



«Πρόκειται για μια εύλογη συμβιβαστική πρόταση, που θα μας επιτρέψει να συμβάλουμε ουσιαστικά στη διαδικασία ειρήνης στη Γάζα, χωρίς να δημιουργήσουμε έναν νέο ΟΗΕ που θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον ΟΗΕ», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει από την πρώτη στιγμή εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή.





Ως προς το άλλο ζήτημα που θα συζητήσουμε και αναφέρομαι στο συμβούλιο της ειρήνης, όπως αυτό προτάθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ, τόσο η Ελλάδα όσο και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες με δύο εξαιρέσεις έχουν εκφράσει κάποιος πιστεύω λογικούς προβληματισμούς, καθώς το συμβούλιο Ειρήνης όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις ΗΠΑ εκφεύγει κατά πολύ τις αποφάσεις 2803 του ΟΗΕ. Παρόλα αυτά η πρόταση μου θα είναι οι 13 χώρες που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρηση τους μόνο για το ζήτημα που αφορά την επόμενη μέρα της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτηθεί. Θεωρώ ότι αυτή είναι μία εύλογη συμβιβαστική λύση, η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στην διαδικασία ειρήνη στη Γάζα. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει έντονα ενδιαφέρον για την περιοχή χωρίς όμως ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ένα νέο ΟΗΕ που να λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς τον ΟΗΕ».

Κάγια Κάλας: Οι σχέσεις ΕΕ- ΗΠΑ έχουν υποστεί «μεγάλο πλήγμα»

Οι σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ υπέστησαν «μεγάλο πλήγμα» την περασμένη εβδομάδα, τόνισε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, πριν από την έναρξη του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Οι διαφωνίες μεταξύ συμμάχων, όπως η Ευρώπη και η Αμερική, ωφελούν απλώς τους αντιπάλους μας, οι οποίοι παρακολουθούν και απολαμβάνουν όσα βλέπουν», είπε η Κάλας σε εκπροσώπους του Τύπου.

Φρίντριχ Μερτς: «Ευγνώμων» για την αλλαγή στάσης του Τραμπ για τη Γροιλανδία



Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς καλωσόρισε την αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, αφού είχε προηγουμένως εκφράσει τον φόβο ότι η διένεξη θα μπορούσε να προκαλέσει ρήξη στο ΝΑΤΟ.



«Είμαι πολύ ευγνώμων που ο πρόεδρος Τραμπ πήρε αποστάσεις από τα αρχικά σχέδιά του για κατάληψη της Γροιλανδίας. Είμαι επίσης ευγνώμων που απέφυγε να επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς από την 1η Φεβρουαρίου» είπε ο Μερτς στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.





Μακρόν: Παραμένουμε σε επαγρύπνηση

Η Γαλλία και η Ευρώπη θέλουν «σεβασμό», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, προσερχόμενος στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.



Ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε την επιστροφή σε μια «πολύ πιο αποδεκτή κατάσταση» με τις ΗΠΑ, μετά την «κλιμάκωση» και τις «απειλές περί εισβολής (στη Γροιλανδία) και δασμών (σε ευρωπαϊκές χώρες) από τις ΗΠΑ.



«Σε αυτήν την άτυπη σύνοδο κορυφής υπογραμμίζουμε την ενότητα των Ευρωπαίων όσον αφορά τη στήριξη της Δανίας, της εδαφικής ακεραιότητάς της, την εθνικής κυριαρχίας της. Όταν η Ευρώπη είναι ενωμένη, ισχυρή, αντιδρά γρήγορα, τα πράγματα επιστρέφουν στην τάξη και την ηρεμία», τόνισε, προσθέτοντας: «Παραμένουμε σε επαγρύπνηση και έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας αν γίνουμε πάλι στόχος απειλών».





Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ θα συζητηθεί, λέει ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας

Οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν την πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το αποκαλούμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη διευθέτηση του πολέμου στη Γάζα και άλλων συγκρούσεων, είπε ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μίχολ Μάρτιν, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.



Ο Μάρτιν είπε ότι σήμερα το πρωί συναντήθηκε με εκπροσώπους της Παλαιστινιακής Αρχής και συζήτησε τις ανθρωπιστικές ανάγκες στον παλαιστινιακό θύλακα.









Η Δανία έχει ζητήσει μόνιμη παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής, λέει η Φρεντέρικσεν

Η Δανία έχει ζητήσει από το ΝΑΤΟ να ισχυροποιήσει την παρουσία του στην περιοχή της Αρκτικής, δήλωσε σήμερα η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν σε δημοσιογράφους προσερχόμενη στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.



«Χρειαζόμαστε μόνιμη παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας», είπε η Φρεντέρικσεν την επομένη της συνάντησης του γενικού γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας για το νησί – το οποίο αποτελεί μέρος του βασιλείου της Δανίας.





«Είναι σαφές ότι είμαστε κυρίαρχο κράτος και δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε για αυτό. Αλλά, φυσικά, μπορούμε να συζητήσουμε με τις ΗΠΑ για το πώς μπορούμε να ισχυροποιήσουμε τη συνεργασία μας για την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής», συμπλήρωσε.







Συνεργασία αντί για αντιπαράθεση, ζητά ο πρόεδρος της Λιθουανίας

Η Λιθουανία εξακολουθεί να θεωρεί τις ΗΠΑ ως τον στενότερο φίλο της, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Γκιτάνας Ναουσέντα προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες.



«Η συνεργασία θα έπρεπε να είναι η λέξη κλειδί, αντί για την αντιπαράθεση», είπε στους δημοσιογράφους.





Ο Ναουσέντα πρόσθεσε ότι θεωρεί σημαντικό οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιλύσουν μαζί όλα τα ζητήματα ασφαλείας.

Χρειαζόμαστε τη διατλαντική σχέση, δηλώνει ο πρόεδρος της Ρουμανίας

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νικούσορ Νταν χαιρέτισε την επιστροφή των διατλαντικών σχέσεων «στις κανονικές παραμέτρους», όπως είπε, πριν από την έκτακτη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες.

«Το γενικό μήνυμά μου είναι ότι χρειαζόμαστε αυτήν τη διατλαντική σχέση, στην Ευρώπη και τη Ρουμανία. Είναι πολύ καλό ότι με τον διάλογο η σχετική ένταση μειώθηκε και επιστρέψαμε στις κανονικές παραμέτρους», είπε.

Ο Νταν πρόσθεσε ότι το Βουκουρέστι εξετάζει ακόμη το αν θα ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

