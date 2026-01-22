Ο Βενιζέλος δεν βλέπει να απογειώνεται το κόμμα Τσίπρα – Τι είπε για Καρυστιανού

Σε όλα τα θέματα που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα αναφέρθηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στην εκπομπή «15 λεπτά» με τον Γιώργο Παπαχρήστο στα «Νέα».

Εξηγώντας την άποψή του ότι η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη, διευκρίνισε ότι, ο όρος μη διακυβερνήσιμη δεν σημαίνει ότι, η χώρα δεν έχει κυβέρνηση ή ότι δεν μπορεί να αποκτήσει, έχει μετά από πρώτες, δεύτερες, τρίτες εκλογές, κυβέρνηση. Δεν έχει όμως τις προϋποθέσεις για να κάνει σοβαρά πράγματα, να ανταποκριθεί στις προκλήσεις εποχής. Δεν υπάρχει καμία συναίνεση, δεν υπάρχει ούτε καν πλαίσιο συζήτησης μεταξύ των πολιτικών κομμάτων.

Και προσθέτει ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης, διότι με τη συμπεριφορά της μπορεί να διαμορφώνει ένα κλίμα συναινετικό ή ένα κλίμα συγκρουσιακό, αλλά η κυβέρνηση εδώ και επτά χρόνια επιλέγει τη σύγκρουση, σ τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί για να δημιουργηθεί μια εθνική στρατηγική με βάθος.

Σύμφωνα με τον κύριο Βενιζέλο, επιπλέον και η κοινωνία δεν επικοινωνεί με το πολιτικό σύστημα, ώστε να κινητοποιηθεί, να έρθει αντιμέτωπη με τα πραγματικά ερωτήματα. «Η κοινωνία υποεκπροσωπείται. Αυτό είναι ευθύνη των πολιτικών κομμάτων και του πολιτικού συστήματος. Υπάρχει μια κρίση αντιπροσώπευσης» υπογράμμισε.

Μεταξύ άλλων, τοποθετήθηκε και για τα «υπό κατασκευή» κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού, λέγοντας ότι, για το κόμμα Τσίπρα δεν το βλέπει να απογειώνεται, ενώ για το κόμμα Καρυστιανού είπε ότι, δεν γνωρίζει ποια ακριβώς αντίληψη περί πολιτικής θα υιοθετήσει προσθέτοντας ότι σίγουρα απευθύνεται στις αντισυστημικές δυνάμεις και σίγουρα είναι άλλοι εκφραστές των αντισυστημικών δυνάμεων, που ανησυχούν πάρα πολύ για το κόμμα αυτό, για την πιθανότητα να υπάρξει.

«Όχι, ότι δεν θα διεισδύσει και στον συστημικό χώρο. Θα αναταραχθούν τα ύδατα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς, διότι αλλιώς κρίνεσαι στην κοινωνία των πολιτών, ποιος πρέπει να μια συμπαθής περίπτωση και αλλιώς κρίνεσαι με αυστηρά πολιτικούς όρους, σημείωσε και πρόσθεσε ότι, υπάρχει ένα ζήτημα κοινωνίας, πώς θέλει να εκφραστεί πολιτικά, όπως στην Κύπρο, η κοινωνία εκφράστηκε πολιτικά με τον Φειδία.

