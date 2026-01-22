Οι δυνητικές δεξαμενές των κομμάτων Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά 

Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, η ίδρυση τριών νέων κομμάτων θα φέρει μεγάλες ανακατάξεις στο πολιτικό σκηνικό.

Από τη δημοσκόπηση της Metron Analysis προκύπτει ότι υπάρχει μεγαλύτερη αναμονή για το κόμμα Καρυστιανού, με το 16% να λέει ότι πολύ πιθανό (+2% σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση) να ψηφίσει το κόμμα της και το 17% αρκετά πιθανό. Η αφετηρία της διαμορφώνεται στο 33%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει ισχυρότερη απήχηση μεταξύ των κεντρώων ψηφοφόρων, αλλά έχει διείσδυση και στα αριστερά και δεξιόστροφα κοινά.

Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ένα 10% δηλώνει ότι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και ένα 9% αρκετά πιθανό, διαμορφώνοντας μια αφετηρία 19%. Ισχυρότερη απήχηση έχει μεταξύ όσων αυτοτοποθετούνται στην αριστερά και την κεντροαριστερά και το κέντρο.

Για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά το 4% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να τον ψηφίσει και το 7% δηλώνει αρκετά πιθανό, διαμορφώνοντας μία αφετηρία γύρω στο 11%. Ισχυρότερη παρουσία στους κεντροδεξιούς και δεξιούς ψηφοφόρους αλλά και στους κεντρώους.

