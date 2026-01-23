Ο Γεωργιάδης είδε τον «Καποδίστρια»: «Όσοι βγάζουν χολή δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται»

Ενθουσιασμένος με την ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος την είδε το βράδυ της Πέμπτης.

Δημοσιεύοντας, μάλιστα, την κριτική του για την ταινία, ο υπουργός Υγείας λέει σε βίντεο στο Χ «απορώ πώς σε κάποιους δεν άρεσε η ταινία». Όπως λέει η ταινία είναι «πατριωτική, ιστορική, ευαίσθητη» για να προσθέσει «όσοι βγάζουν χολή δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται».

Ο κ. Γεωργιάδης απευθύνθηκε και στον Γιάννη Σμαραγδή λέγοντας «θέλω να πω στον Γιάννη – έχουμε λήξει τις μεταξύ μας παρεξηγήσεις – ένα μεγάλο εύγε. Η ταινία είναι καταπληκτική, δεν είναι τυχαία η επιτυχία της».

Πριν λίγο είδαμε με την @ManolidouE τον γιο μας τον Περσέα και μερικούς φίλους μας την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας». Χωρίς καμμία υπερβολή η ταινία ήταν φανταστική.

Όλη η ανάκριση του Γεωργιάδη

