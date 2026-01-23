search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 09:22
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.01.2026 08:10

Ο Γεωργιάδης είδε τον «Καποδίστρια»: «Όσοι βγάζουν χολή δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται»

23.01.2026 08:10
kapodistrias_new123

Ενθουσιασμένος με την ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος την είδε το βράδυ της Πέμπτης.

Δημοσιεύοντας, μάλιστα, την κριτική του για την ταινία, ο υπουργός Υγείας λέει σε βίντεο στο Χ «απορώ πώς σε κάποιους δεν άρεσε η ταινία». Όπως λέει η ταινία είναι «πατριωτική, ιστορική, ευαίσθητη» για να προσθέσει «όσοι βγάζουν χολή δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται».

Ο κ. Γεωργιάδης απευθύνθηκε και στον Γιάννη Σμαραγδή λέγοντας «θέλω να πω στον Γιάννη – έχουμε λήξει τις μεταξύ μας παρεξηγήσεις – ένα μεγάλο εύγε. Η ταινία είναι καταπληκτική, δεν είναι τυχαία η επιτυχία της».

Όλη η ανάκριση του Γεωργιάδη

Πριν λίγο είδαμε με την @ManolidouE τον γιο μας τον Περσέα και μερικούς φίλους μας την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας». Χωρίς καμμία υπερβολή η ταινία ήταν φανταστική.

Με μια αγνή πατριωτική ματιά, εξαιρετική εικόνα, γρήγορη πλοκή γεμάτη πατριωτισμό γι’ αυτό σκάνε ορισμένοι. Αν δεν την έχετε δει ακόμη να την δείτε οπωσδήποτε!

Αξίζουν πολλά εύγε στον Γιάννη Σμαραγδή για αυτήν θα κάνει καλό στην ψυχή των Ελλήνων.

Διαβάστε επίσης

Metron Analysis: Δυσαρέσκεια αλλά και κέρδη για ΝΔ, πτώση για ΠΑΣΟΚ – Στο 50% η δημοφιλία Καρυστιανού

Τσίπρας: Προχωρά με βήμα βραδύ

Οι δυνητικές δεξαμενές των κομμάτων Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karpathos_shutterstock
TRAVEL

Η Κάρπαθος και… μια έκπληξη «στα 10 όμορφα μέρη που πρέπει να επισκεφτείς το 2026»

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Euronews μετά τη Σύνοδο Κορυφής: Πολύπλοκες οι διατλαντικές σχέσεις – Δείτε live

groilandia-topio
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη Γροιλανδία – Οι ΗΠΑ ζητούν «λευκή επιταγή» για στρατιωτική παρουσία

papila-new
LIFESTYLE

Ελίνα Παπίλα: «Είμαι ενοχική από την ημέρα που έγινα μητέρα»

dikastirio aithousa – new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ένοχοι δυο γονείς που δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο την περίοδο της πανδημίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

plakias_georgiadis
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Άδωνι για την τραγωδία στην Ισπανία: «Εκεί ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες, δεν τα πάνε 12 χιλιόμετρα μακριά»

kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 09:22
karpathos_shutterstock
TRAVEL

Η Κάρπαθος και… μια έκπληξη «στα 10 όμορφα μέρη που πρέπει να επισκεφτείς το 2026»

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Euronews μετά τη Σύνοδο Κορυφής: Πολύπλοκες οι διατλαντικές σχέσεις – Δείτε live

groilandia-topio
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη Γροιλανδία – Οι ΗΠΑ ζητούν «λευκή επιταγή» για στρατιωτική παρουσία

1 / 3