Η ενόχληση της «στρατηγού» Διαμαντοπούλου για την κριτική στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ

Την πήρε και κάπως προσωπικά μάλλον η Άννα Διαμαντοπούλου την κριτική που άρχισε να ασκείται πρόσφατα εντελώς ανοιχτά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει σωστή στρατηγική και πως πρέπει να αλλάξει πράγματα, διότι είναι φανερή πια η δημοσκοπική υποχώρηση.

Κάπως έτσι εξηγείται η επίθεση που εξαπέλυσε στον Χάρη Δούκα στην πρόσφατη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ – ασχολήθηκε μέχρι και με τη διαρροή της ομιλίας της δημάρχου Αθήνας, όταν το ΠΑΣΟΚ κάνει ανοιχτές συνεδριάσεις κεντρικών επιτροπών από τη δεκαετία του 1990!

Βέβαια κάποιοι λένε μέσα στο ΠΑΣΟΚ ότι η κριτική και το αίτημα για αλλαγή στρατηγικής είναι άτοπο και χωρίς νόημα! Και όταν καλούνται να το εξηγήσουν απαντούν οι αθεόφοβοι ως εξής: «Γιατί, έχουμε κάποια στρατηγική και δεν το ξέρουμε;».

