Η ενόχληση της «στρατηγού» Διαμαντοπούλου για την κριτική στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ

23.01.2026 11:28
ANNA_DIAMANTOPOULOU_new

Την πήρε και κάπως προσωπικά μάλλον η Άννα Διαμαντοπούλου την κριτική που άρχισε να ασκείται πρόσφατα εντελώς ανοιχτά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει σωστή στρατηγική και πως πρέπει να αλλάξει πράγματα, διότι είναι φανερή πια η δημοσκοπική υποχώρηση.

Κάπως έτσι εξηγείται η επίθεση που εξαπέλυσε στον Χάρη Δούκα στην πρόσφατη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ – ασχολήθηκε μέχρι και με τη διαρροή της ομιλίας της δημάρχου Αθήνας, όταν το ΠΑΣΟΚ κάνει ανοιχτές συνεδριάσεις κεντρικών επιτροπών από τη δεκαετία του 1990!

Βέβαια κάποιοι λένε μέσα στο ΠΑΣΟΚ ότι η κριτική και το αίτημα για αλλαγή στρατηγικής είναι άτοπο και χωρίς νόημα! Και όταν καλούνται να το εξηγήσουν απαντούν οι αθεόφοβοι ως εξής: «Γιατί, έχουμε κάποια στρατηγική και δεν το ξέρουμε;».

elon musk 9876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκτοξεύεται η περιουσία του Έλον Μασκ: Στα 788 δισ. δολάρια με νέο ιστορικό ρεκόρ

adv–new
ADVERTORIAL

«Ουρανός απ΄ άλλους τόπους – ρόδα στο Μαντήλι» από 19 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Φούρνος

paidon_agia-sofia_0707_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γρίπη: Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» δύο παιδιά 3 και 6 ετών – Επτά θάνατοι και 613 εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα (video)

KATEXAKI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσεις στην ΕΛΑΣ: Ποιοι προάγονται, ποιοι αποστρατεύονται

trump-2347823
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ έκανε πίσω με τη Γροιλανδία – Τι υποστηρίζει ο βιογράφος του

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

