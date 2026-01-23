search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

23.01.2026 14:39

Ο Φλωρίδης, οι αλλεπάλληλες δίκες και μία «μαρατζίδειος» λογική σε άλλη εκδοχή

23.01.2026 14:39
Ο Γιώργος Φλωρίδης είναι έμπειρος πολιτικός. Και νομικός, αν και η πολιτική δεν τον άφησε να ξεδιπλώσει όλο το ταλέντο του στη δικηγορία.

Γι’ αυτό και πέρα από το γεγονός ότι είναι υπουργός Δικαιοσύνης, έχει ενδιαφέρον που βγήκε το πρωί της Παρασκευής στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ να απαντήσει σε όλα για την περίφημη διάταξη, που θεσμοθετεί επαναληπτική πρωτόδικη δίκη σε θέματα επιμέλειας τέκνων.

Θα προσπεράσω (το παραδέχομαι όμως) το χιούμορ των ακροατών, που σχολίαζαν εκείνη την ώρα – κάποιος έστειλε μήνυμα ότι μέχρι να βγει οριστική απόφαση θα έχει πάει φαντάρος το αγόρι ή στο πανεπιστήμιο εάν είναι κορίτσι.

Και θα σταθώ σε τούτο: Καταφεύγοντας η κυβέρνηση στη λογική να γίνεται νέα δίκη στο πρωτοδικείο, εάν δεν αρέσει η πρώτη απόφαση, μου δημιουργείται μία απορία, που οδηγεί σε έναν συνειρμό. Γιατί να θεσμοθετηθεί μόνο μία επαναληπτική δίκη; Θα μπορούσε να προβλεφθεί και τρίτη και τέταρτη, γατί όχι και πέμπτη δίκη σε πρωτοδικείο, μέχρι να βρεθεί κάποιο να δικαιώσει εκείνον που έχει δυσαρεστηθεί από την αρχική απόφαση. Αφού ανοίγει αυτή η φάμπρικα, για να σταματήσουμε στα δύο πρωτοδικεία; Θα μπορούσε η κυβέρνηση να το πάει όπως ο Μαραντζίδης ο Νίκος με τον Αλέξη Τσίπρα: Ο Τσίπρας θα χάσει όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσει, είπε πει ο επικοινωνιολόγος. Ε, και στην περίπτωση αυτής της περίφημης έμπνευσης Φλωρίδη θα μπορούσε να προβλεφθεί ότι θα πάει ένας γονιός σε όσα πρωτοδικεία χρειαστεί μέχρι να βγάλει μία θετική απόφαση…

Μια ιδέα λέω…   

Πολιτική με εράνους, κυβέρνηση με παρακαλετά

Η ενόχληση της «στρατηγού» Διαμαντοπούλου για την κριτική στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ

Η στροφή Μητσοτάκη για την πρόταση Τραμπ περί Γάζας και πώς προέκυψε  

