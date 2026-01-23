Ο Φαναράς αιφνιδίασε το ΠΑΣΟΚ

Δεν την περίμεναν έτσι τη δημοσκόπηση της Metron Analysis στο ΠΑΣΟΚ.

Να καταγράψει δηλαδή πτώση 1,2% στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με την μέτρηση του Δεκεμβρίου. Και να δώσει μείον 1,6% στην εκτίμηση ψήφου, περιορίζοντας το ποσοστό στο 12,5%.

Με τις διαδικασίες για το συνέδριο να έχουν ανοίξει (πάει για τέλος Μαρτίου), οι αρνητικές δημοσκοπήσεις και μάλιστα από μία εταιρεία που γενικά δεν έχει δυσαρεστήσει τη Χαριλάου, δεν φτιάχνουν και το καλύτερο κλίμα – τουναντίον.

Και όλα αυτά με την… προσδοκία και όχι την εμφάνιση νέων κομμάτων. Ο φόβος δηλαδή έγκειται στο τι θα γίνει μόλις εμφανιστούν τα κόμμα Καρυστιανού και Τσίπρα και μετρηθούν κανονικά, όπως όλα τα άλλα.

Εκτός κι αν στο μεταξύ και για διάφορους λόγους, «ξεφουσκώσουν» και τα δύο. Διαφορετικά το συνέδριο δεν θα είναι και τόσο… πανηγυρικό.

