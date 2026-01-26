Μέσα στον Φεβρουάριο η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Πέρασε ένας χρόνος και… κάτι ψιλά, αλλά τελικά φαίνεται ότι μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Φεβρουαρίου δρομολογείται η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω συνεδρίαση είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του… 2025, ωστόσο, κυρίως… ελέω Τραμπ (αλλά και λόγω εντάσεων μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας) είχε αναβληθει τρεις ή τέσσερις φορές, ενώ στο Μαξίμου δεν ξεχνούν και την υπαναχώρηση Ερντογάν από τη συνάντηση της Νέας Υόρκης τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο περιθώριο των εργασιών της γ.σ. του ΟΗΕ.

Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι μέσα στις πρώτες 10 – 15 μέρες του Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση, με τον ΥΠΕΞ, Γιώργο Γεραπετρίτη να δηλώνει σε συνέντευξή του στον «Εθνικό Κήρυκα», ότι «διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, αδυναμία, απεμπόληση του εθνικού συμφέροντος. Ο διάλογος είναι η δικλείδα ηρεμίας, σταθερότητας και καλής γειτονίας».

Μένει να φανεί πώς αντιλαμβάνεται τον διάλογο η Άγκυρα, η οποία αισθάνεται αναβαθμισμένη από τον Τραμπ…

Διαβάστε επίσης

Έρχεται το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο

Σόου από τον Κινέζο πρέσβη στην Αθήνα: Τραγούδησε Σαββόπουλο στην κοπή πίτας (Video)

Διαφωνεί τώρα με τον Τραμπ η Λατινοπούλου