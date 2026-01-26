Τετ α τετ Μητσοτάκη με Όλγα Κεφαλογιάννη μετά το υπουργικό

Kατ΄ιδίαν συνάντηση λίγων λεπτών είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την Όλγα Κεφαλογιάννη, στον απόηχο του θέματος που προέκυψε από την τροπολογία για την επιμέλεια των παιδιών , της οποίας έκανε χρήση η υπουργός Τουρισμού.

Σημειώνεται ότι η κα Κεφαλογιάννη αναχωρεί σήμερα μαζί με τον CEO της αεροπορικής εταιρείας Indigo για το Νέο Δελχί, για να εγκαινιάσει την απευθείας αεροπορική σύνδεση της Αθήνας με την ινδική πρωτεύουσα.

Όπως αναφέρουν πηγές του περιβάλλοντός της θα παραμείνει στο Ν. Δελχί για 24 ώρες με πυκνό πρόγραμμα επαφών και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Αθήνα.

