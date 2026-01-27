Υποβαθμίζει η κυβέρνηση το τετ-α-τετ Κυριάκου – Όλγας

Πολλή κουβέντα έγινε χθες σχετικά με το το τετ-α-τετ που είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το τέλος της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, εν μέσω αντιπαράθεσης για την τροπολογία σχετικά με τη συνεπιμέλεια.

Η στήλη, λοιπόν, απευθύνθηκε αρμοδίως σε πηγές του Μεγάρου Μαξίμου σχετικά με τη συνομιλία του πρωθυπουργού με την υπουργό και αυτό που έμαθε είναι ότι Μητσοτάκης και Κεφαλογιάννη είχαν μια σύντομη κουβέντα «στα όρθια», όπως συνηθίζει να έχει ο πρωθυπουργός με διάφορα μέλη του Υπουργικού στο Μαξίμου και, πέραν τούτου, ουδέν.

Για να το πούμε απλά, λοιπόν, η κυβέρνηση επιχειρεί να υποβαθμίσει τη σημασία του τετ-α-τετ και μοιάζει να επιδιώκει να κλείσει τη συζήτηση που έχει ανοίξει για την επίμαχη τροπολογία. Το αν θα το καταφέρει, βέβαια, είναι μια άλλη κουβέντα…

Διαβάστε επίσης

Πυροδοτεί… ξανά πάθη ο «Φραπές» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Καλή η περιέργεια, αλλά τι περιμένουν να δουν οι Πασόκοι το βράδυ των εκλογών;

Αθλιότητα Φειδία: Χαρακτήρισε «τρελούς» αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώνων