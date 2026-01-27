search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

27.01.2026 09:18

Πώς βλέπει η κυβέρνηση την ερώτηση Καρυστιανού προς Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά

27.01.2026 09:18
maria-karystianou

Με προσοχή παρακολουθούν στην κυβέρνηση τις κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού, ειδικά μετά την χθεσινή παρέμβασή της μέσω social media, μέσω της οποίας ζητούσε από τον πρωθυπουργό να παρουσιάσει την ατζέντα της επικείμενης συνάντησής του με τον Τούρκο πρόεδρο.

Αυτό που επισημαίνουν πηγές με τις οποίες επικοινώνησε το topontiki.gr είναι το γεγονός ότι η Μ. Καρυστιανού αποφάσισε να απευθυνθεί απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη: σημειολογικά, λένε οι πηγές, αυτό δείχνει ότι η ίδια μοιάζει να τον επιλέγει ως αντίπαλο και να του απευθύνει το λόγο ως αρχηγός αντιπολιτευόμενου κόμματος.

Ταυτόχρονα, επισημαίνουν και το αυστηρό ύφος της ανάρτησης, αλλά και την αναφορά στην εθνική κυριαρχία, λέγοντας ότι η ρητορική αυτή παραπέμπει σε κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της ΝΔ. Πάντως, για την ώρα η «γραμμή» φαίνεται ότι είναι να μην ανοίξει διάλογος με τη Μ. Καρυστιανού – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν απαντήσεις, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Τέλος, αυτό που επισημαίνεται είναι ότι η αναφορά της πρώην προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών στα ελληνοτουρκικά έρχεται μετά από σχόλια σχετικά με τον χαρακτήρα του κόμματος στο οποίο θα συμμετάσχει, ότι, δηλαδή, θα έχει «μονοθεματικό» χαρακτήρα.

