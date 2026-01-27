Θύμα των… servicers o Πάνος Καμμένος  

Αδυνατισμένος, σε καλή φόρμα, όπως είπε και γενικά με καλή διάθεση εμφανίστηκε στους διαδρόμους της Βουλής το μεσημέρι της Τρίτης ο Πάνος Καμμένος. Όλα καλά, πλην ενός θέματος: Ήταν εξοργισμένος από την αντιμετώπιση που είχε για ένα τραπεζικό δάνειό του, το οποίο είναι μεν ενήμερο αλλά η τράπεζα το πούλησε και όλο αυτό προκάλεσε τη δέσμευση ενός λογαριασμού του!

Τα είπε λοιπόν με τους δημοσιογράφους, συνάντηση και τον Θάνο Πλεύρη και είχαν μία θερμή κουβέντα, αλλά με την υπόθεση του δανείου άφησε τους πάντες άφωνους και δικαίως αγωνιούντες: Αν είναι να την παθαίνει από τα funds μέχρι και ο Πάνος Καμμένος, φανταστείτε τι γίνεται… παρακάτω.

