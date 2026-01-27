Η «Ιθάκη» πάει… Γιάννενα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στα Ιωάννινα – που ως γνωστόν είναι πρώτα στα άρματα, τα γρόσια και τα γράμματα – θα βρεθεί την Παρασκευή ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να συνεχίσει την παρουσίαση της «Ιθάκης».
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Α. Τσίπρας προγραμματίζει άλλες δύο παρουσίασεις, στην Κρήτη και τη Λάρισα, και κάπου εκεί θα τελειώσει και η περιοδεία της «Ιθάκης» ανά την Ελλάδα – αλλά όχι και οι επαφές του πρώην πρωθυπουργού.
Αντιθέτως, λένε οι πληροφορίες, ο Α. Τσίπρας και οι συνεργάτες του «βυθομετρούν» τις αντιδράσεις των πολιτών και το ενδιαφέρον τους για το κόμμα που σχεδιάζει ο πρώην πρωθυπουργός και ταυτόχρονα κοιτούν και το ημερολόγιο, προκειμένου να βρουν τον προσφορότερο χρόνο για την αναγγελία της ίδρυσής του.
