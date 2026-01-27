Η εκτίμηση Μαρινάκη για το κόμμα Καρυστιανού με βάση τις απόψεις για τα εθνικά θέματα

Εντύπωση έκανε η εκτίμηση που διατύπωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την τύχη που θα έχει ένα κόμμα από την Μαρία Καρυστιανού.

Σχολιάζοντας τα όσα είπε η κυρία Καρυστιανού για την ατζέντα και το νόημα μίας συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, ο κ. Μαρινάκης, τόνισε πως «αν οι απόψεις της, ειδικά στα εθνικά θέματα, είναι αυτές που φαίνονται, δεν την βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά».

Προφανώς η εκτίμησή του εδράζεται στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών επιθυμεί να υπάρχει διάλογος με την Άγκυρα, με ξεκάθαρες βέβαια τις ελληνικές θέσεις – η ανυπαρξία συζητήσεων οδηγεί μόνο σε αδιέξοδα.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε με έμφαση ότι «δεν είναι όλα αντικείμενο εντυπωσιασμού και δηλώσεων για τα πέντε – δέκα λεπτά δημοσιότητας».

Η αλήθεια είναι πως η εξωτερική πολιτική θέλει ολοκληρωμένες και ψύχραιμες θέσεις.

