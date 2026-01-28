Κωνσταντοπούλου για το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ – «Ασήκωτο κι αβάσταχτο να θρηνούμε καθημερινά απώλειες»

Τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους, στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, εξέφρασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε: «Θα ξεκινήσω εκφράζοντας τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν στο φοβερό δυστύχημα στη Ρουμανία. Είναι πραγματικά ασήκωτο και αβάσταχτο καθημερινά να θρηνούμε απώλειες. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να φροντίσει και για την άμεση συμπαράσταση στις οικογένειες και για τη συμπαράσταση βεβαίως στους επιζώντες τραυματίες».

