Θλίψη στον πολιτικό κόσμο για το τραγικό δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Ρουμανία, όταν μίνι βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ με προορισμό τη Λιόν της Γαλλίας ενεπλάκη σε σφοδρή σύγκρουση.

Στο όχημα επέβαιναν δέκα άτομα, ενώ από τη σφοδρότητα του δυστυχήματος επτά Έλληνες οπαδοί έχασαν τραγικά τη ζωή τους, ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν.

Πολιτικοί φορείς και εκπρόσωποι της Πολιτείας έσπευσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους προς τις οικογένειες των θυμάτων, στέλνοντας μηνύματα συμπαράστασης και ενότητας, μπροστά στην ανείπωτη απώλεια.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με φιλάθλους της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήριά στις οικογένειές των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Βαθιά συγκλονισμένος δηλώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του. «Πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη. Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους», γράφει χαρακτηριστικά.

Με ανάρτησή στο Facebook ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τρομακτικό τροχαίο στη Ρουμανία με νεκρούς Έλληνες φιλάθλους, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Συλλυπητήρια στις οικογένειες τους και στον ΠΑΟΚ», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Με βαθιά οδύνη πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ και τον τραυματισμό τριών σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία», αναφέρει από την πλευρά του ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζει πως «η απώλεια νέων ανθρώπων, που ταξίδευαν με μοναδικό κίνητρο την αγάπη τους για τον αθλητισμό και την ομάδα τους, μας συγκλονίζει. Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εκφράζω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων, καθώς και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ. Στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα σε όλους όσους δοκιμάζονται από αυτή την ανείπωτη τραγωδία».

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων εκφράζει με δήλωσή του και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

«Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999. Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας» αναφέρει χαρακτηριστικά. Παράλληλα εκφράζει στους τραυματίες τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση.

«Το δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ προκαλεί τη βαθιά θλίψη όλων των Ελλήνων. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, όπως και τη συμπαράστασή μου στους τραυματίες. Η σκέψη μας είναι κοντά τους σε αυτές τις δύσκολες ώρες» έγραψε στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης έκανε την εξής ανάρτηση για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία:

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από τις εικόνες που έρχονται από τη Ρουμανία. Δεν υπάρχουν λόγια. Θέλω να εκφράσω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους, στην ομάδα του ΠΑΟΚ και να ευχηθώ, μόνο δύναμη στους τραυματίες».

«Δεν έχω λόγια.

Μαύρη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Δύναμη στον ΠΑΟΚ.

Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων», έγραψε σε ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας

«Από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, επικοινώνησα με τις Ρουμανικές Αρχές και συγκεκριμένα με τον ομόλογο μου Υπουργό Υγείας της Ρουμανίας κ. Alexandru Rogobete και με τον Υφυπουργό Διαχείρισης Κρίσεων κ. Raed Arafat. Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση και αυτή την στιγμή μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Περισσότερες πληροφορίες για την υγεία τους θα έχουμε σε λίγη ώρα. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε κάθε είδους βοήθεια που θα χρειαστεί ή να τους μεταφέρουμε στην Ελλάδα εάν αυτό κρίνουν οι γιατροί. Έχουμε αρίστη συνεργασία με τις Ρουμανικές Αρχές τις οποίες και ευχαριστούμε. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και την μεγάλη μου θλίψη στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ για το τραγικό αυτό δυστύχημα», έγραψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Συλλυπητήριο μήνυμα Νέας Αριστεράς για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Η είδηση του θανάτου επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο στη Ρουμανία μάς γεμίζει οδύνη. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων Ο πόνος είναι βαρύς, καμία λέξη δεν μπορεί να τον απαλύνει. Στέλνουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας στις οικογένειες των θυμάτων, στους τραυματίες που δίνουν τη μάχη τους, σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ που πενθεί».

