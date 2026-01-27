Μητσοτάκης για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Είμαι βαθιά συγκλονισμένος – Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και τον ΠΑΟΚ»

«Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη», έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

«Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους», προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

