search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 18:26
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.01.2026 17:11

Μητσοτάκης για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Είμαι βαθιά συγκλονισμένος – Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και τον ΠΑΟΚ»

27.01.2026 17:11
mitsotakis bryxelles

«Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη», έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

«Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους», προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

Διαβάστε επίσης:

Εξεταστική: Η ΝΔ παραπέμπει την Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

Χαρίτσης από τα Τρίκαλα για Βιολάντα: «Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος – Ευθύνες υπάρχουν και στο κράτος» (video)

Εξεταστική: Σόου Κωνσταντοπούλου με επιθέσεις κατά πάντων κατά την εξέταση Καρασμάνη – Μομφή πρότεινε ο Μακάριος Λαζαρίδης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran ipa 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απειλές για μεγάλα αντίποινα στις ΗΠΑ και κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

uefa nea filadelfeia 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Αδύνατη η αναβολή του αγώνα Λιόν – ΠΑΟΚ

paok (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαρύ πένθος στον ελληνικό αθλητισμό για τον θάνατο των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ: Το μήνυμα Σαββίδη και οι ανακοινώσεις των ομάδων 

Roumania-trohaio-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλίψη στον πολιτικό κόσμο για το τραγικό δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ

kifisias_kinisi_1609_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες εν κινήσει, δίπλα σε βενζινάδικο  

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

megali-ximaira-346
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 18:26
iran ipa 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απειλές για μεγάλα αντίποινα στις ΗΠΑ και κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

uefa nea filadelfeia 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Αδύνατη η αναβολή του αγώνα Λιόν – ΠΑΟΚ

paok (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαρύ πένθος στον ελληνικό αθλητισμό για τον θάνατο των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ: Το μήνυμα Σαββίδη και οι ανακοινώσεις των ομάδων 

1 / 3