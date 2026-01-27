search
27.01.2026 14:50

Χαρίτσης από τα Τρίκαλα για Βιολάντα: «Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος – Ευθύνες υπάρχουν και στο κράτος» (video)

27.01.2026 14:50
violanta_2601_1920-1080_new

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους οικείους των πέντε εργατριών, που έχασαν τη ζωή τους στο εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σε δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στην περιοχή.

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ, στα Τρίκαλα, και βλέπω γύρω μου μια ανείπωτη θλίψη, αλλά και μια απέραντη οργή. Θλίψη για την ανθρώπινη τραγωδία, αλλά και οργή για το έγκλημα», ανέφερε.

«Γιατί δυστυχώς, σε μια χώρα στην οποία μόνο το 2025 είχαμε διακόσιους νεκρούς από εργατικά δυστυχήματα, σε μια χώρα στην οποία η κυβέρνηση έχει επιλέξει με τις πολιτικές της να αποδιαρθρώσει πλήρως τις εργασιακές σχέσεις, να διαλύσει τις συλλογικές συμβάσεις, να επιβάλει το δεκατριάωρο και να οδηγήσει σε πλήρη αποδυνάμωση την Επιθεώρηση Εργασίας με το προκάλυμμα της Ανεξάρτητης Αρχής, αυτό που βιώνουν σήμερα, εδώ τα Τρίκαλα, είναι το χρονικό μιας προαναγγελθείσας τραγωδίας. Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος», υπογράμμισε ο Αλ. Χαρίτσης, επισημαίνοντας ότι από τη συζήτηση που είχε με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου των Τρικάλων, ενημερώθηκε αναλυτικά «για τις ενέργειες που είχαν γίνει από τους ίδιους, τους προηγούμενους μήνες». «Δυστυχώς, όμως, ενέργειες σε σχέση με την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων δεν λήφθηκαν υπόψη», σχολίασε και συνέχισε:

«Θα περιμένουμε να διαλευκανθεί πλήρως αυτή η υπόθεση, αυτή η τραγωδία. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες εκεί όπου πραγματικά υπάρχουν. Και ευθύνες βεβαίως υπάρχουν στην εργοδοσία. Ευθύνες υπάρχουν και στο κράτος».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αλ. Χαρίτσης αναφέρθηκε στο έκτακτο αίτημα που κατέθεσε σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, με το οποίο ζητά από τη Βουλή τη σύγκληση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για τα εργατικά ατυχήματα.

«Δεν είναι δυνατόν, στην Ελλάδα του 2026, να βιώνουμε τέτοιες τραγωδίες. Η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας πρέπει να έρθουν στη Βουλή και να απολογηθούν για τις πολιτικές τους επιλογές, οι οποίες οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα», τόνισε ο Αλ. Χαρίτσης.

