Εξεταστική: Σόου Κωνσταντοπούλου με επιθέσεις κατά πάντων κατά την εξέταση Καρασμάνη – Μομφή πρότεινε ο Μακάριος Λαζαρίδης

Νέο επεισόδιο προκάλεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία επιτέθηκε στον μάρτυρα, πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Καρασμάνη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εγκάλεσε τον μάρτυρα για σημεία της κατάθεσής του και εξαπέλυσε πυρά λέγοντας «σας εκβιάζουν και στηρίζετε μια κυβέρνηση που είναι εγκληματική οργάνωση». Επιπλέον, επιτέθηκε στον βουλευτή της ΝΔ Νίκο Βλαχάκο με αναφορά στα Ίμια, ενώ «στόλισε» και τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο με αναφορές όπως «προεδρίσκος» και «συμπλεγματικά υποκείμενα».

Μετά από σειρά επιθέσεων κατά πάντων, ο πρόεδρος της Επιτροπής διέκοψε τη συνεδρίαση για 10 λεπτά, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να αποχωρεί και να μην επιστρέφει μετά το διάλλειμα. Κατά την επανέναρξη της συνεδρίασης το λόγο πήρε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος επικαλούμενος τις επιθέσεις της προοέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, μεταξύ αλλων και στο πρόσωπο του προέδρου της Επιτροπής, πρότεινε την παραπομπή της στην Επιτροπή Δεοντολογία της Βουλής βάση του άρθρου 80 του Κανονισμού (μομφή για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά).

Τα «αίματα» άναψαν όταν η συζήτηση επεκτάθηκε στο αν ο κ. Καρασμάνης ήταν παρών ή απουσίαζε από την ψηφοφορία που έγινε τέλη Ιουλίου για την παραπομπή των Βορίδη και Αυγενάκη σε προανακριτική επιτροπή, η οποία είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν αποχωρήσει από την Ολομέλεια καταγγέλλοντας την «γαλάζια» παράταξη.

Εν μέσω σκηνικού έντονων αντεγκλήσεων ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος, διέταξε την διακοπή των εργασιών και προειδοποίησε την Ζωή Κωνσταντοπούλου για αποκλεισμό παραπέμποντας στο άρθρο 81 του κανονισμού της Βουλής.

Αρχικώς, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άρχισε να ρωτά τον πρώην υπουργό αν γνωρίζει πρόσωπα όπως η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, τον Χρήστο Μαγειρεία, και τον «Φραπέ» και όταν της αποκρίθηκε ότι δεν τους γνωρίζει, – «δεν με πλησιάζουν τέτοια άτομα» είπε χαρακτηριστικά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πως αισθάνεστε με τον Μαγειρεία που υποστήριξε πως δεν έχει διαγραφεί από την ΝΔ;

Γιώργος Καρασμάνης: Θέλετε να σας εκφράσω τα συναισθήματα μου; Γι’ αυτό ήρθα εδώ;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κύριε, εσείς κρατάτε τον Μητσοτάκη στην εξουσία.

Γιώργος Καρασμάνης: Ο λαός! Θέλετε να κάνετε σόου μαζί μου. Για ποιο λόγο;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν κατάλαβα κύριε. Σε ποιον είπατε για σόου; Είστε 30 χρόνια βουλευτής και κάνετε τον ανήξερο;

Μακάριος Λαζαρίδης: Ντροπή της!

Γιώργος Καρασμάνης: Μου ζητάτε να καταθέσω τα συναισθήματα μου…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καταθέσατε τις προσβολές σας. Στα ανθρωπάκια και στους σιωπηλούς στηρίχθηκαν τα χειρότερα καθεστώτα!

Μακάριος Λαζαρίδης: Είναι εκτός τόπου και χρόνου η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Τα «αίματα» άναψαν περαιτέρω όταν η συζήτηση επεκτάθηκε και στο αν ο κ. Καρασμάνης τέλη Ιουλίου ήταν παρών ή απουσίαζε από την ψηφοφορία για την παραπομπή των Βορίδη και Αυγενάκη σε προανακριτική επιτροπή.

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τελευταία ερώτηση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι είναι αυτά που κάνετε; Σταματήστε έχετε γελοιοποιηθεί εντελώς. Κύριε Καρασμάνη κατά τύχη είσαστε απών και δεν ψηφίσατε τέλη Ιουλίου για την προανακριτική επιτροπή;

ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Δε θυμάμαι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έναν έναν σας κρατάνε και σας εκβιάζουν και στηρίζετε μία κυβέρνηση που είναι εγκληματική οργάνωση.

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τέλος. Να διαγραφεί από τα πρακτικά η φράση «εγκληματική οργάνωση», σας απάντησε «δε θυμάται».

Επίθεση και σε Βλαχάκο: «Εσείς ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια»

Σε πολύ λίγα λεπτά ακολούθησε ένας δεύτερος γύρος με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να επιτίθεται στον βουλευτή ΝΔ, Νίκο Βλαχάκο, αδερφό του αδικοχαμένου στα Ίμια αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού, τον οποίο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε ειρωνικά να ασχοληθεί με τα Ίμια. Αφορμή στάθηκε σχόλιο – εκτός μικροφώνου που δεν ακούστηκε – του βουλευτή για τα εκλογικά ποσοστά της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ακολουθεί ο χαρακτηριστικός διάλογος:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ακούω τον κύριο Ακτύπη, εδώ από πίσω να λέει με τους τραμπουκισμούς του: «έχουμε 33%, έχουμε 33%…». Με αυτή την αλαζονεία θα συνεχίσετε;

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Μην μιλάτε εσείς για αλαζονεία.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα δούμε ποιος θα βρει την ψήφο του κύριε Βλαχάκο. Εσείς ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια, δεν είναι προσωπικό σας θέμα, είναι θέμα της χώρας.

Φίλιππος Φόρτωμας: Ντροπή αυτά που λέγονται. Είναι δυνατόν να μιλάει για τα Ίμια και τους νεκρούς;

Επίθεση και στον πρόεδρο της Επιτροπής: «Είστε συμπλεγματικά υποκείμενα»

Βέβαια, το «ματς» δεν έληξε εκεί. Αντιθέτως, ακολούθησε λογομαχία της Κωνσταντοπούλου με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο, με τους διαλόγους να έχουν ως εξής:

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Μην κάνετε σχόλια σεξιστικά, το κάνατε στην κυρία Συρεγγέλα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τα «κλείνω τα μικρόφωνα, γιατί τώρα μιλάω εγώ», αυτά του τύπου αντριλίκια και νταηλίκια στον κύριο Μητσοτάκη!

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δεν είστε μόνη σας. Πρέπει να μπει μια τάξη!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα βάλετε εσείς στην τάξη, τα συμπλεγματικά υποκείμενα! Στην κάλπη θα φανούν όλα.

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Εμένα με ψήφισαν οι πολίτες, με σταυρό ήρθα εδώ. Άλλος όρισε με λίστες.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι 50 μπόνους βουλευτές της ΝΔ είναι οι μόνοι που δεν είναι με σταυρό. Πρόκειται για σκανδαλώδη ακραία σεξιστική επίθεση, από έναν πρόεδρο που λέει πως “εγώ είμαι άνδρας και κλείνω τα μικρόφωνα”.

Όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχιζε να διακόπτει, παρόλο που είχε δοθεί ο λόγος στον επόμενο βουλευτή, ο Ανδρέας Νικολακόπουλος διέκοψε τη συνεδρίαση για δέκα λεπτά, ενώ προειδοποίησε για την επιβολή κυρώσεων εις βάρος της για ανάρμοστη συμπεριφορά. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχώρησε και δεν επέστρεψε στην αίθουσα, μετά την δεκάλεπτη διακοπή.

Διαβάστε επίσης

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας» ανακοίνωσε ο Τσιάρας μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου – Νέο «όχι» σε εμβολιασμό

Παύλος Μαρινάκης: Μονόδρομος η αυτοδυναμία – Να πει το ΠΑΣΟΚ ποιες θεωρεί προοδευτικές δυνάμεις (Audio)

Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: «Όχι» σε άρση ασυλίας του Κουτσούμπα μετά τη μήνυση Κ. Πλεύρη – «Ναι» για Μάντζο