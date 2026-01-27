search
27.01.2026
27.01.2026 12:55

Παύλος Μαρινάκης: Μονόδρομος η αυτοδυναμία – Να πει το ΠΑΣΟΚ ποιες θεωρεί προοδευτικές δυνάμεις (Audio)

pavlos-marinakis-4-1-26

Με αιχμές για το ΠΑΣΟΚ και προτάσσοντας την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στον ρ/σ Real FM.

Ουσιαστικά απαντώντας στον Χάρη Δούκα, ο οποίος πιέζει ώστε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να επικυρώσει απόφαση σύμφωνα με την οποία το κόμμα δεν πρόκειται να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη ΝΔ, ο Π. Μαρινάκης χαρακτήρισε ως «μονόδρομο» την επίτευξη αυτοδυναμίας του κυβερνώντος κόμματος στις νέες εθνικές εκλογές.

Παράλληλα, πέταξε το μπαλάκι στο ΠΑΣΟΚ, ζητώντας από τη Χαριλάου Τρικούπη να ορίσει ποιες είναι οι προοδευτικές δυνάμεις με τις οποίες ζητά συμπόρευση: «Είναι ο παλιός ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ, είναι το κόμμα Κωνσταντοπούλου είναι η Νέα Αριστερά με δραχμιστές, είναι ο Πολάκης;», διερωτήθηκε ο Π. Μαρινάκης.

«Αν αυτές είναι οι προοδευτικές δυνάμεις», συνέχισε, «τότε μιλάμε για ένα άλλο ΠΑΣΟΚ που βρίθει λαϊκισμού και χυδαιοτήτων και που δεν έχει σχέση με το ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου, το οποίο προφανώς δεν θα καθόταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι με την κ. Κωνσταντοπούλου».

tony-awards-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Βραβεία Tony 2026: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της 79ης τελετής

media_ai_2701_1920-1080_new
MEDIA

ΜΜΕ και Τεχνητή Νοημοσύνη: Πρωτότυπα ρεπορτάζ και ποιοτική ενημέρωση που δεν συνοψίζονται σε… τρεις κουκκίδες

papastavrou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Αναστολή εργασιών σε ξενοδοχειακή μονάδα μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη, λέει ο Παπασταύρου – Τι απαντά η εταιρεία

violanta_louloudia
ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο πένθος στη Θεσσαλία για τα θύματα της «Βιολάντα»

taxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα 48ωρη απεργία των ταξί την ερχόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο ΣΑΤΑ

moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

megali-ximaira-346
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

