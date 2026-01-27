Παύλος Μαρινάκης: Μονόδρομος η αυτοδυναμία – Να πει το ΠΑΣΟΚ ποιες θεωρεί προοδευτικές δυνάμεις (Audio)

Με αιχμές για το ΠΑΣΟΚ και προτάσσοντας την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στον ρ/σ Real FM.

Ουσιαστικά απαντώντας στον Χάρη Δούκα, ο οποίος πιέζει ώστε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να επικυρώσει απόφαση σύμφωνα με την οποία το κόμμα δεν πρόκειται να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη ΝΔ, ο Π. Μαρινάκης χαρακτήρισε ως «μονόδρομο» την επίτευξη αυτοδυναμίας του κυβερνώντος κόμματος στις νέες εθνικές εκλογές.

Παράλληλα, πέταξε το μπαλάκι στο ΠΑΣΟΚ, ζητώντας από τη Χαριλάου Τρικούπη να ορίσει ποιες είναι οι προοδευτικές δυνάμεις με τις οποίες ζητά συμπόρευση: «Είναι ο παλιός ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ, είναι το κόμμα Κωνσταντοπούλου είναι η Νέα Αριστερά με δραχμιστές, είναι ο Πολάκης;», διερωτήθηκε ο Π. Μαρινάκης.

«Αν αυτές είναι οι προοδευτικές δυνάμεις», συνέχισε, «τότε μιλάμε για ένα άλλο ΠΑΣΟΚ που βρίθει λαϊκισμού και χυδαιοτήτων και που δεν έχει σχέση με το ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου, το οποίο προφανώς δεν θα καθόταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι με την κ. Κωνσταντοπούλου».

