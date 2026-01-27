Χάρης Δούκας: Η πρωτιά παραμένει ο εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, αλλιώς θα μπούμε σε σπιράλ καθόδου – «Πάγος» στον Τσίπρα   

Ξεκάθαρες θέσεις θέλει από το επικείμενο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δοιύκας ενόψει της εκλογικής διαδικασίας που προβλέπεται σε ένα χρόνο απο σήμερα.

Όπως τόνισε ο κ. Δούκας μιλώντας στον Real Fm και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα «μπροστά μας έχουμε το Συνέδριο και μετά πάμε σε εκλογές».

«Χρέος όλων των στελεχών, κατά τη γνώμη μου, είναι, και με τη βούλα του Συνεδρίου να ξακθαρίσουμε το θολο τοπίο, και να έχουμε μια καθαρή άποψη. Να περιχαράξουμε τον προοδευτικό χώρο – θυμηθείτε παλιά λέγαμε “η Δεξια και το ΠΑΣΟΚ” – και να αποκλείσουμε κάθε περιπτωη συγκυβέρνησης με τη ΝΔ»

«Με μια απόφαση το συνέδριό μας, κάθε μέλος θα υπογράψει, θα βάλει τη σφραγίδα του στην πολιτική αλλαγή την οποία θέλει το 75% του ελληνικου λαού».

Σε ερώτηση εαν δεν εμπιστεύεται τον Νίκο Ανδρουλάκη και εαν τελικά θεωρεί ότι στο τέλος θα συγκυβερνήσει με τη Νεα Δημοκρατία ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε ότι «ο πρόεδρος είναι καθαρός. Τον στηρίζουμε όλοι για έρθουμε πρώτοι. Ωστόσο πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους πολίτες. Είναι σημαντικό στο Συνέδριο να ακουστούν οι απόψεις, οι προτάσεις και να αξιολογηθούν».

Σε άλλη ερώτηση εαν θεωρεί ρεαλιστικό στόχο για το ΠΑΣΟΚ την πρωτιά στις επόμενες εκλογές ο κ. Δούκας απάντησε ότι πρέπρει να είναι. «Δηλαδή τι στόχο να βάλουμε; Να έρθουμε δεύτεροι; Τότε θα μπουμε σε ένα σπιράλ καθόδου, και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κατρακυλήσει στη τρίτη, στη τέταρτη θέση κοκ. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: Πρωτιά έστω και με μία ψήφο και καμια συγκυβέρνηση με ΝΔ».

Σε ερώτηση εαν συμπεριλαμβάνει τον Αλέξη Τσίπρα στους συνομιλητές του για τη διαμόρφωση προοδευτικου πόλου απάντησε ότι τον αποκλείει. Το κάλεσμα πρέπει να απευθύνεται σε κόμματα και όχι σε πρόσωπα. «Δεν πρέπει να ετεροπροσδιοριζόμαστε», όπως είπε.

Σε ότι αφορά τη Μαρία Καρυστιανού ο δήμαρχος Αθηναίων είιπε ότι σέβεται τον αγώνα της ως «μάνα των Τεμπών», ωστόσο οι απόψεις της όπως αυτές για τις αμβλώσεις έχουν διαφορετική κατευθυνση από αυτή της προοδευτικής παραταξης . Δεν συνάδουν με τιες αππόψεις μας» είπε.

Δημοτική συγκοινωνία

Σε ερωτηση για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού του Λεκανοπεδίου ο δήμαρχος είπε ότι η λύση είναι η ολοκλήρωση του έργου της γραμμής 4 του μετρό (που καθυστερεί) αλλά και η πύκνωση των δρομολογίων των αλλων γραμμών του μετρό σε τρία λεπτά απο έξι που είναι σήμερα.

Δήλωε επίσης ότι είναι έτοιμο σχέδιο για την δημιουργία και λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας με 7 γραμμές και 26 μινι ηλεκτρικά λεωφορεία η οποία θα ενώνει μεταξύ τους τα εφτά δηματικά διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων.

