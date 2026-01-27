Επίθεση Καρανίκα στην Καρυστιανού: «Καλό θα είναι να επανεξετάσει τους συνεργάτες και τους συμβούλους της»

Επίθεση στη Μαρία Καρυστιανού ή, για την ακρίβεια, στις θέσεις που εξέφρασε για τα ελληνοτουρκικά και τις αμβλώσεις, εξαπέλυσε ο Νίκος Καρανίκας.

Μιλώντας στο ΟΝΕ, ο πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα χαρακτήρισε ως «επικίνδυνη αντίληψη για τα εθνικά θέματα» την ανάρτηση της Μ. Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά και «αναχρονιστικά για τα δικαιώματα των ανθρώπων» τα όσα είπε για τις αμβλώσεις.

«Καλό θα είναι η κυρία Καρυστιανού να επανεξετάσει τους συνεργάτες και τους συμβούλους της και αν θέλει να συνεχίσει, που θα συνεχίσει, να αποφασίσει αν θέλει να είναι στο πνεύμα του κινήματος που λέει αλήθεια, τιμωρία, δημόσια μεταφορά. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω κάτι, κατανοώ το δράμα που ζουν και το πείσμα να μετατρέψουν το συναίσθημα σε πολιτική αλλά η πολιτική πρέπει να έχει ορθό λόγο» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, διαφώνησε «με τη λογική να κάνουμε πολιτική βάσει της διαφθοράς. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να είναι ο πυρήνας μας πολιτικής γιατί θα χρειαστούμε εισαγγελείς και όχι πολιτικούς. Δεν μου αρέσει η επίκληση επί διαφθοράς χωρίς στοιχεία. Δεν μπορώ την κουβέντα που πηγαίνει την πολιτική στον εισαγγελέα και όχι στον λαό βάσει των συμφερόντων του. Θέλω να κρίνουμε τον Μητσοτάκη επί των πολιτικών του».

Πάντως, από τα πυρά Καρανίκα δεν γλύτωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ καθώς χαρακτήρισε ως «γελοίους» τους πρώην συντρόφους του και τις αντιδράσεις τους για το σχόλιο Καρυστιανού, ότι το τρίτο μνημόνιο ήταν το «χειρότερο», λέγοντας ότι «όφειλαν να είναι τόσο επιθετικοί και προς το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ και τον Βαρουφάκη και τους δημοσιογράφους που έχουν αυτό το αφήγημα. Τη φοβούνται (σ.σ. τη Μ. Καρυστιανού) γιατί θα έλξει παραπάνω κόσμο από αυτόν που θα προσελκύσουν αυτοί».

