ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Χρυσικόπουλος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

27.01.2026 08:00

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Η κυβέρνηση… τρέχει για να «σβήσει τη φωτιά» με τους κτηνοτρόφους

27.01.2026 08:00
probata opekepe

Μπορεί τα αγροτικά μπλόκα να αποσύρθηκαν μετά από σχεδόν 50 μέρες κινητοποιήσεων και εντάσεων, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παραμένουν ανοιχτά ζητήματα, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες αντιδράσεις – ειδικά δε σε κρίσιμες εκλογικά περιοχές.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα στις 10 το πρωί, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιείται στο Μαξίμου ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο «την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων», στην οποία, εκτός από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), Χαράλαμπος Μπιλλίνης και οι Περιφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, και Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Το ζήτημα της ευλογιάς έχει προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα στην κυβέρνηση, καθώς πέραν του ότι μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί περισσότερα από 470.000 ζώα (μάλιστα, οι κτηνοτρόφοι μιλούν σε ορισμένες περιπτώσεις για ολική καταστροφή της ζωικής παραγωγής και των εκμεταλλεύσεών τους), υπάρχει σύγκρουση της κυβέρνησης με τους κτηνοτρόφους και την αντιπολίτευση, σχετικά με το ζήτημα των εμβολιασμών των κοπαδιών με το εμβόλιο κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, αλλά και – τελικά – σχετικά με το αν η Κομισιόν συστήνει τον εμβολιασμό ή όχι.

Η κυβέρνηση «οχυρώνεται» πίσω από τη γνωμάτευση της ΕΕΕΔΕΕ, σύμφωνα με την οποία χαρακτηρίζεται ως ψευδές το δίλημμα «εμβόλιο ή βιοασφάλεια», υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυστηρή εφαρμογή των μέτρων κανένα εργαλείο δεν μπορεί να αποδώσει. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι για την εκρίζωση της ζωονόσου η μόνη υπεύθυνη στρατηγική είναι η πιστή εφαρμογή των επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων, κάτι που προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις Περιφέρειες έως την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό.

Ειδικά για το ζήτημα του εμβολιασμού των ζώων, η κυβέρνηση, διά πηγών της, επισημαίνει ότι η ΕΕΕΔΕΕ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αξιολογώντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα κατέληξαν ότι ο μαζικός εμβολιασμός θα επιβαρύνει την κατάσταση. Τα διαθέσιμα εμβόλια περιέχουν ζωντανό ιό μειωμένης λοιμογόνου δύναμης και, δεδομένου του ισχυρού παθογόνου δυναμικού της νόσου, η χρήση τους σε συνθήκες ανεπαρκούς βιοασφάλειας ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης αντί περιορισμού της ευλογιάς – μάλιστα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, είχε προσθέσει και τον κίνδυνο για τις εξαγωγές ζωικών προϊόντων, λέγοντας ότι «η ελληνική φέτα είναι ένα παγκόσμιο προϊόν που δεν είναι απλά ένα ΠΟΠ προϊόν, αλλά ένα brand για την πατρίδα μας. Φαντάζεστε, μετά από πέντε χρόνια, να υποβαθμιστούν οι εξαγωγές της φέτας, και να μην έχουμε τη δυνατότητα που έχουμε σήμερα για την πατρίδα μας;».

Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι για την αντιμετώπιση της ζωονόσου το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες έλαβαν μέτρα περιορισμού της ευλογιάς, προσθέτοντας ότι το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει stamping out, ζώνες προστασίας και αυστηρούς περιορισμούς μετακινήσεων. Μεταξύ άλλων δημιουργήθηκαν ζώνες προστασίας και επιτήρησης 3 χλμ. και 10 χλμ. γύρω από την εστία με πλήρη απαγόρευση μετακινήσεων ζώων αλλά και κινητοποίηση στρατιωτικών κτηνιάτρων.

Ωστόσο, με τη… φωτιά των κινητοποιήσεων να μην έχει καλά-καλά σβήσει, αυτό που επισημαίνεται είναι ότι θα πρέπει να δοθούν σαφείς απαντήσεις και λύσεις σε έναν κλάδο που – ούτως ή άλλως – είναι ήδη «στα κάγκελα» και δεν πρόκειται να ηρεμήσει όσο συνεχίζονται οι θανατώσεις ζώων.

