ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 23:01
26.01.2026 22:31

Συλλυπητήρια για την τραγωδία στη «Βιολάντα» από την αμερικανική πρεσβεία

26.01.2026 22:31
Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της φωτιάς στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα εξέφρασε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και κοινοποιήθηκε από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Instagram, αναφέρεται:

«Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της σημερινής τραγικής πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες. Αναγνωρίζουμε το δύσκολο έργο όσων έσπευσαν πρώτοι στο σημείο και στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

