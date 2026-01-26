search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 23:02
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.01.2026 20:21

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Θυμήθηκε πάλι ο Μητσοτάκης την ψήφο των Αποδήμων για να ξεφύγει από τα μεγάλα προβλήματα

26.01.2026 20:21
SYRIZA_LOGO_FILE

Ως «επικοινωνιακό ελιγμό» βλέπει η Κουμουνδούρου τα όσα είπε σήμερα ο πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ψήφο των Αποδήμων, προκειμένου να ξεφύγει από τα μεγάλα προβλήματα της ακρίβειας της κρίσης στη στέγη και το αγροτικό. Πρόκειται, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, για ένα «ιδιαίτερα προσφιλές του θέμα, που χρησιμοποιεί διαχρονικά για επικοινωνιακά παιχνίδια και παραπλάνηση και για να ξεχαστούν τα μεγάλα προβλήματα και τα σκάνδαλα της κυβέρνησής του».

Όσον αφορά την επιστολική ψήφο των αποδήμων από την Κουμουνδούρου αναφέρουν: «δεν γνωρίζει ότι τίθενται και σοβαρά συνταγματικά θέματα πέραν των πολιτικών σοβαρών επιφυλάξεων;». Σε κάθε περίπτωση οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τοποθετηθεί «όταν υπάρξει συγκεκριμένη ολοκληρωμένη τεκμηριωμένη πρόταση από το Υπουργείο Εσωτερικών».

Αναλυτικά το σχόλιο πηγών του ΣΥΡΙΖΑ:

«Ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί άλλη μια φορά να ξεφύγει με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και να αλλάξει την δημόσια συζήτηση. 

Σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο προσπάθησε να συνδέσει την ψήφο των αποδήμων με το σύνθημα για ένα πιο φιλικό κράτος στον πολίτη. Εννοεί άραγε το επιτελικό κράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, της απαξίωσης του κράτους δικαίου και των ανεξάρτητων Αρχών, της έλλειψης πρόληψης στην πολιτική προστασία και των αδύναμων ελεγκτικών μηχανισμών, ή του μπαζώματος των Τεμπών; Γιατί αυτό είναι το κράτος μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ.

Για να ξεφύγει από όλα αυτά αλλά και την ακρίβεια, την κρίση στη στέγη και στην αγροτική παραγωγή, θυμήθηκε πάλι την ψήφο των αποδήμων. Ένα ιδιαίτερα προσφιλές του θέμα, που χρησιμοποιεί διαχρονικά για επικοινωνιακά παιχνίδια και παραπλάνηση και για να ξεχαστούν τα μεγάλα προβλήματα και τα σκάνδαλα της κυβέρνησής του.

Όσον αφορά την ψήφο των αποδήμων δεν ήταν ο νόμος Θεοδωρικάκου το 2019 που την όρισε και την οργάνωσε; Τώρα μετά από 6,5 χρόνια ξαφνικά είδε τις αδυναμίες ο ΠΘ στη δική νομοθεσία του; 

Μήπως ξέχασε την τροπολογία Βορίδη το 2021, για το ίδιο θέμα, που ήταν ακόμα μία παραδοχή της δικής τους αποτυχίας; Ή την προσβολή της Βουλής με αλλαγή της τελευταίας στιγμής της κυρίας Κεραμέως το 2024 στην επιστολική ψήφο;

Όσον αφορά δε την επιστολική ψήφο δεν γνωρίζει ότι τίθενται και σοβαρά συνταγματικά θέματα πέραν των πολιτικών σοβαρών επιφυλάξεων; 

Σε κάθε περίπτωση θα τοποθετηθούμε όταν υπάρξει συγκεκριμένη ολοκληρωμένη τεκμηριωμένη πρόταση από το Υπουργείο Εσωτερικών».

Διαβάστε επίσης

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση μεταξύ Μιλένας Αποστολάκη με την μάρτυρα – «Είστε στρατευμένη!» – Πηγές ΝΔ: «Εκτεθειμένη η αντιπολίτευση για Τυχεροπούλου»

Πρώτη παρέμβαση Καρυστιανού για ελληνοτουρκικά: Ρωτά τον Μητσοτάκη τι θα συζητήσει με τον Ερντογάν

Νέα Αριστερά: Προσπάθεια να αποφευχθεί η ρήξη – Πυρά Βούτση κατά Τσίπρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
presveia-ipa_0612_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήρια για την τραγωδία στη «Βιολάντα» από την αμερικανική πρεσβεία

kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε Red Code η Περιφέρεια Κρήτης λόγω της επιδείνωσης του καιρού

madel
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρεται ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στη Μινεσότα: «Δεν μπορώ να στηρίξω τα αντίποινα κατά πολιτών της πολιτείας μας»

carolain_leavitt_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μισό βήμα πίσω από Τραμπ: Συμφωνεί να «εξετάσει» την απόσυρση ορισμένων πρακτόρων της ICE από τη Μινεσότα

navagio_metanastes_new
ΚΟΣΜΟΣ

Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς σε ναυάγια σκαφών στη Μεσόγειο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για την επέτειο γνωριμίας με τον σύζυγό του: «Σαν σήμερα άρχισε η αληθινή μου ζωή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 23:02
presveia-ipa_0612_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήρια για την τραγωδία στη «Βιολάντα» από την αμερικανική πρεσβεία

kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε Red Code η Περιφέρεια Κρήτης λόγω της επιδείνωσης του καιρού

madel
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρεται ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στη Μινεσότα: «Δεν μπορώ να στηρίξω τα αντίποινα κατά πολιτών της πολιτείας μας»

1 / 3