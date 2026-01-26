Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Θυμήθηκε πάλι ο Μητσοτάκης την ψήφο των Αποδήμων για να ξεφύγει από τα μεγάλα προβλήματα

Ως «επικοινωνιακό ελιγμό» βλέπει η Κουμουνδούρου τα όσα είπε σήμερα ο πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ψήφο των Αποδήμων, προκειμένου να ξεφύγει από τα μεγάλα προβλήματα της ακρίβειας της κρίσης στη στέγη και το αγροτικό. Πρόκειται, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, για ένα «ιδιαίτερα προσφιλές του θέμα, που χρησιμοποιεί διαχρονικά για επικοινωνιακά παιχνίδια και παραπλάνηση και για να ξεχαστούν τα μεγάλα προβλήματα και τα σκάνδαλα της κυβέρνησής του».

Όσον αφορά την επιστολική ψήφο των αποδήμων από την Κουμουνδούρου αναφέρουν: «δεν γνωρίζει ότι τίθενται και σοβαρά συνταγματικά θέματα πέραν των πολιτικών σοβαρών επιφυλάξεων;». Σε κάθε περίπτωση οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τοποθετηθεί «όταν υπάρξει συγκεκριμένη ολοκληρωμένη τεκμηριωμένη πρόταση από το Υπουργείο Εσωτερικών».

Αναλυτικά το σχόλιο πηγών του ΣΥΡΙΖΑ:

«Ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί άλλη μια φορά να ξεφύγει με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και να αλλάξει την δημόσια συζήτηση.

Σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο προσπάθησε να συνδέσει την ψήφο των αποδήμων με το σύνθημα για ένα πιο φιλικό κράτος στον πολίτη. Εννοεί άραγε το επιτελικό κράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, της απαξίωσης του κράτους δικαίου και των ανεξάρτητων Αρχών, της έλλειψης πρόληψης στην πολιτική προστασία και των αδύναμων ελεγκτικών μηχανισμών, ή του μπαζώματος των Τεμπών; Γιατί αυτό είναι το κράτος μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ.

Για να ξεφύγει από όλα αυτά αλλά και την ακρίβεια, την κρίση στη στέγη και στην αγροτική παραγωγή, θυμήθηκε πάλι την ψήφο των αποδήμων. Ένα ιδιαίτερα προσφιλές του θέμα, που χρησιμοποιεί διαχρονικά για επικοινωνιακά παιχνίδια και παραπλάνηση και για να ξεχαστούν τα μεγάλα προβλήματα και τα σκάνδαλα της κυβέρνησής του.

Όσον αφορά την ψήφο των αποδήμων δεν ήταν ο νόμος Θεοδωρικάκου το 2019 που την όρισε και την οργάνωσε; Τώρα μετά από 6,5 χρόνια ξαφνικά είδε τις αδυναμίες ο ΠΘ στη δική νομοθεσία του;

Μήπως ξέχασε την τροπολογία Βορίδη το 2021, για το ίδιο θέμα, που ήταν ακόμα μία παραδοχή της δικής τους αποτυχίας; Ή την προσβολή της Βουλής με αλλαγή της τελευταίας στιγμής της κυρίας Κεραμέως το 2024 στην επιστολική ψήφο;

Όσον αφορά δε την επιστολική ψήφο δεν γνωρίζει ότι τίθενται και σοβαρά συνταγματικά θέματα πέραν των πολιτικών σοβαρών επιφυλάξεων;

Σε κάθε περίπτωση θα τοποθετηθούμε όταν υπάρξει συγκεκριμένη ολοκληρωμένη τεκμηριωμένη πρόταση από το Υπουργείο Εσωτερικών».

