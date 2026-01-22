Κίμπερλι Γκιλφόιλ από Νταβός: Παρά τις τριβές για τη Γροιλανδία οι συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ θα προχωρήσουν

Η διαμάχη του Προέδρου Τραμπ με την Ευρώπη για τη Γροιλανδία δεν θα εμποδίσει τις επικείμενες συμφωνίες των ΗΠΑ με αυτές τις χώρες, προέβλεψε την Τετάρτη η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ που βρίσκεται στο Νταβός της Ελβετίας.

Η Γκιλφόιλ έχει επικεντρωθεί στην προσέλκυση δεσμεύσεων από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για την αγορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η Ελλάδα γίνεται γρήγορα μια βασική πύλη LNG των ΗΠΑ προς την Ευρώπη, υπογράφοντας σημαντικές μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας για την αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου και την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας για την Ουκρανία, τη Ρουμανία και άλλες χώρες.

Η Γκιλφόιλ, μιλώντας στο Axios House στο Νταβός στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, δήλωσε ότι αναμένει να ανακοινωθούν περισσότερες συμφωνίες με ευρωπαϊκά έθνη στις αρχές Φεβρουαρίου.

«Οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας, αν έχετε την επιλογή να συνεργαστείτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Πρόεδρο Τραμπ, πρέπει να επιλέξετε αυτήν την επιλογή αντί της Ρωσίας και του [Βλαντιμίρ] Πούτιν», είπε.

Η Γκιλφόιλ, απαντώντας σε ερώτηση, απέρριψε οποιαδήποτε ιδέα ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να απειλήσει να διακόψει την προμήθεια φυσικού αερίου με τον ίδιο τρόπο που έχει απειλήσει με δασμούς.

«Δεν πιστεύω ούτε για ένα δευτερόλεπτο ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα το έκανε ποτέ αυτό, αναμφίβολα, απολύτως όχι», είπε.

Η Γκιλφόιλ είπε ότι η δουλειά της στον τομέα του LNG — συγκεκριμένα οι συμφωνίες που μετρώνται σε BCM, ή δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα — της «τρώει» μεγάλο μέρος του χρόνου της. «Αυτό κάνω όλη μέρα. Μιλάω για το BCM», είπε.

