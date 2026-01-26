Κορασίδης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκληματική οργάνωση μόνο με υπαλλήλους δε γίνεται, χτυπά την πόρτα πολιτικών προσώπων

Τον ισχυρισμό ότι η εγκληματική οργάνωση εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν βασίζεται μόνο σε υπαλλήλους αλλά έχει πολιτική κάλυψη πρόβαλε στην Εξεταστική Επιτροπή ο πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού (2013 – 2014) και νυν Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) Μόσχος Κορασίδης.

Ο μάρτυρας, ο οποίος δήλωσε πως έχει καταθέσει στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, μετά από κλήση της, έδειξε να συντάσσεται με τους ισχυρισμούς της Ευρωπαίας Εισαγγελέως περί σκανδάλου που προσομοιάζει με την «κόπρο του Αυγεία» και επίσης με τα όσα έχει καταγγείλει η Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Σε σχέση με το σκάνδαλο, και τα ποσά που απέσπασαν όσοι εμπλέκονται ενώ δεν είναι παραγωγοί σημείωσε πως «συνολικά έχουν χαθεί 634 εκατομμύρια ευρώ». Επίσης, ο μάρτυρας αρνήθηκε τις κατηγορίες του εισηγητή της ΝΔ ότι είναι σύμβουλος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, αν και δέχτηκε ότι πολιτικά ανήκει στο ΠΑΣΟΚ.

Αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες που υπάρχουν εδώ και μήνες από πλευράς ΝΔ και ουσιαστικά αναπαρήγαγε και κατά την εξέταση του μάρτυρα Μακάριος Λαζαρίδης, ότι εμπλέκεται σε σκάνδαλο υπόθεσης προστίμων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 400.000 ευρώ, κατά το οποίο στράφηκε κατά του Οργανισμού του οποίου είναι υπάλληλος παρέχοντας συμβουλές κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ιδιώτη παραγωγό.

«Το βρίσκετε δεοντολογικό να καταθέτει ένας υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά της υπηρεσίας του και υπέρ ενός ιδιώτη;» επέμεινε να ρωτά ο κ. Λαζαρίδης. Ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν παρενέβη, αλλά απλώς ενημέρωσε τον πληρεξούσιο ενός πολίτη για το δίκιο του, σε σχέση με την επιβολή προστίμων.

Με πολιτική εμπλοκή η λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης

Σε σχέση με το κύκλωμα εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Μακάριος Λαζαρίδης απευθυνόμενος στον μάρτυρα ρώτησε: «Άρα μας λέτε πολύ καθαρά, ότι αυτή την εγκληματική οργάνωση που υπογράφει η κ. Ευρωπαία Εισαγγελέας την είχαν στήσει υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Μπορούν οι υπάλληλοι μόνοι τους;» διερωτήθηκε ρητορικά ο κ. Κορασίδης και πρόσθεσε για τον τρόπο που δημιουργήθηκε η εγκληματική οργάνωση: «Στην αρχή ήταν ομάδα, μετά γίνεται σύστημα και μετά το σύστημα για να επιβιώσει χτυπά την πόρτα πολιτικών προσώπων». «Η απόφαση για το εθνικό απόθεμα δεν ήταν των υπαλλήλων» συμπλήρωσε.

H εξέταση του Μόσχου Κορασίδη, διακόπηκε – μετά και την εξέταση της εισηγήτριας του ΚΚΕ Διαμάντως Μανωλάκου – και θα συνεχιστεί στις 3/2.

