Χάρης Δούκας: Ψήφισμα στο συνέδριο για «όχι» στη ΝΔ, δεν είμαστε κόμμα «κίντερ-έκπληξη» – Η πρόταση για διάλογο δεν αφορά στον Τσίπρα (Video)

Επανήλθε εκ νέου στο ζήτημα των συνεργασιών του ΠΑΣΟΚ με άλλα κόμματα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στο Action24.

O Χάρης Δούκας επιμένει ότι το επερχόμενο συνέδριο πρέπει να ψηφίσει ένα καθαρό «όχι» στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ ώστε να μην μείνει κανένα ενδεχόμενο ανοιχτό ενώ τόνισε πως αν δεν γίνει δεκτή η πρότασή του για ένα σχετικό ψήφισμα, τότε σημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα για το ενδεχόμενο μιας συγκυβέρνησης.

Παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη τήρησης του καταστατικού προειδοποιώντας ότι χωρίς κανόνες και επιτροπή ψηφοδελτίων το κόμμα κινδυνεύει να παραμείνει δημοσκοπικά καθηλωμένο τη στιγμή που πρέπει να δημιουργήσει πολιτικά γεγονότα.

Ο κ. Δούκας απαντώντας σχετικά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, είπε μεν ότι είναι ο πρόεδρος που όλοι θα στηρίξουν για να βγει το κόμμα πρώτο όμως άφησε αιχμές για τον τρόπο λήψης των αποφάσεων σημειώνοντας ότι οι κρίσιμες επιλογές είναι δικαίωμα της βάσης και όχι μιας κλειστής ηγετικής ομάδας.

Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές κατά της Άννας Διαμαντοπούλου τόσο για τις πρόσφατες τοποθετήσεις της για τον ενεργειακό εφοδιασμό και τον κάθετο διάδρομο, όσο και για τη βιασύνη της να ανακοινώσει την υποψηφιότητά της στον Νότιο Τομέα.

Επιπλέον, σχολιάζοντας τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια για νέο κόμμα ο δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε σε διάλογο χωρίς αποκλεισμούς αλλά και χωρίς «παρακάλια» διευκρινίζοντας ότι το κάλεσμα πρέπει να απευθύνεται σε κόμματα και όχι σε πρόσωπα ενώ ξεκαθάρισε πως όποιος βουλευτής άλλου κόμματος επιθυμεί να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ θα πρέπει προηγουμένως να παραιτηθεί από την έδρα του.

Διαβάστε επίσης:

Συλλυπητήρια για την τραγωδία στη «Βιολάντα» από την αμερικανική πρεσβεία

Κορασίδης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκληματική οργάνωση μόνο με υπαλλήλους δε γίνεται, χτυπά την πόρτα πολιτικών προσώπων

Τσουκαλάς: Θέλουμε ενίσχυση της συμμετοχής και της εκπροσώπησης των αποδήμων