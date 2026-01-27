Επιστολική ψήφος στις εθνικές εκλογές: Ο Μητσοτάκης βάζει πίεση στην αντιπολίτευση – Τι προβλέπεται για την Περιφέρεια Αποδήμων  

Ο πρωθυπουργός επιχείρησε χθες να αιφνιδιάσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης του δημοκρατικού τόξου βάζοντας στο υπουργικό συμβούλιο την πρόταση της κυβέρνησης για επιστολική ψήφο σε όσους ψηφίζουν εκτός Ελλάδας.

Διευκρίνισε παράλληλα ότι το όριο εισόδου κομμάτων στη Βουλή θα παραμείνει στο 3%, όπως ισχύει σήμερα, ενώ δεν θα υπάρξουν άλλες αλλαγές στον υφιστάμενο εκλογικό νόμο. Με δεδομένο ότι στο παρελθόν αρκετά κόμματα είχαν εκφράσει την θετική τους άποψη για το θέμα αυτό, το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί ότι θα πετύχει τη συνεννόηση ώστε το νομοθέτημα να συγκεντρώσει τις απαραίτητες, βάσει του Συντάγματος, 200 ψήφους, ώστε να τεθεί σε ισχύ από τις ερχόμενες εθνικές εκλογές.

«Θεωρώ αυτονόητο ότι θα βρούμε τους 200 βουλευτές που επιτάσσει το Σύνταγμα προκειμένου να ψηφιστεί η σχετική διάταξη. Εξάλλου κατά καιρούς όλα τα κόμματα έχουν εκφραστεί θετικά, και σε εποχές που η δημοκρατία δοκιμάζεται με πολλούς τρόπους, η ενθάρρυνση της συμμετοχής στη δημόσια ζωή συνιστά μία αυτονόητη εθνική επιλογή, πέρα και πάνω από κομματικά “τείχη”», ανέφερε ο Πρωθυπουργός, στο Υπουργικό Συμβούλιο, καλώντας όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συμπαραταχθούν σε αυτή τη θεσμική αλλαγή, την οποία χαρακτήρισε «εθνική». Η πρόταση αυτή θεωρούν πολλοί σχετίζεται με τον επικοινωνιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης προκειμένου να καταφέρει να δημιουργήσει ένα κλίμα συναίνεσης με τα άλλα κόμματα και δη με το ΠΑΣΟΚ.

Την Πέμπτη αναμένεται να συγκληθεί η άτυπη διακομματική επιτροπή υπό τον Θοδωρή Λιβάνιο αν και μέχρι στιγμής το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται πιο θετικό ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πιο επιφυλακτικός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι θα ξεκινήσει άμεσα η διαβούλευση για την επέκταση της επιστολικής ψήφου, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις Ευρωεκλογές και στην εθνική κάλπη.

Ο υπουργός Εσωτερικών Θ. Λιβάνιος, επεξεργάστηκε την πρόταση η οποία προβλέπει τη δημιουργία μιας αυτόνομης, ειδικής τριεδρικής περιφέρειας Αποδήμου Ελληνισμού. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, ο αριθμός των βουλευτών Επικρατείας, ο οποίος σήμερα αριθμεί 15 μέλη, θα επανέλθει στους 12. «Είναι αυτονόητη εθνική επιλογή, πέρα και πάνω από κομματικά τείχη» είπε ο κ. Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ελπίδα θα αποτελέσει κοινή απόφαση όλου του πολιτικού κόσμου.

Πάντως, για να γίνει νόμος του κράτους η μεταρρύθμιση, πέρα από τις 156 ψήφων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. αναζητούνται ακόμη τουλάχιστον 44 ψήφοι από άλλα κόμματα.

Και αυτό γιατί αν δεν συγκεντρωθούν οι 200 ψήφοι που χρειάζονται το σχετικό νομοθέτημα δεν θα περάσει. Η ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί μέχρι το Πάσχα, και θα προβλέπει την επέκταση του μοντέλου της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές, με τη δημιουργία νέας εκλογικής περιφέρειας απόδημου Ελληνισμού, με κοινό ψηφοδέλτιο αποδήμων. Μέχρι σήμερα, ο απόδημοι Έλληνες ψηφίζουν το ψηφοδέλτιο επικρατείας της χώρας μας.

Στο υπό επεξεργασία νομοσχέδιο θα προβλέπεται ένα κοινό ψηφοδέλτιο απόδημου Ελληνισμού, στο οποίο όλοι οι Έλληνες ομογενείς, από κάθε γωνιά του κόσμου, θα μπορούν να σταυρώσουν όποιον υποψήφιο κρίνουν. Θα μπορούν, δηλαδή, οι ομογενείς της Αυστραλίας, να ψηφίζουν έναν υποψήφιο από την Αμερική κλπ.

«Με το νέο σύστημα, η εκπροσώπηση του απόδημου Ελληνισμού θα είναι πολύ πιο ουσιαστική» λένε κυβερνητικά στελέχη, εκτιμώντας ότι το νέο σύστημα, θα κινητοποιήσει τον Ελληνισμό του εξωτερικού.

Για να εφαρμοστεί η ρύθμιση από τις αμέσως επόμενες εκλογές απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 200 βουλευτών. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές.

Διαβάστε επίσης:

Ρουσόπουλος: Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση είναι η πολιτική συνείδηση της Ευρώπης

Νάντια Γιαννακοπούλου: Μήνυμα για ανατροπή συσχετισμών σε μαζική εκδήλωση στο Περιστέρι

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση μεταξύ Μιλένας Αποστολάκη με την μάρτυρα – «Είστε στρατευμένη!» – Πηγές ΝΔ: «Εκτεθειμένη η αντιπολίτευση για Τυχεροπούλου»