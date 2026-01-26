Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Νέο «φρένο» στα σενάρια για τον εκλογικό νόμο – Έρχεται η επιστολική ψήφος για τις εθνικές εκλογές

Την πάγια θέση του για διατήρηση του εκλογικού νόμου ως έχει επανέλαβε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισήγησή του προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για την επέκταση του μέτρου της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές – για το οποίο, όπως είπε, αρχίζουν γρήγορα οι διαβουλεύσεις – ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το όριο εισόδου στη Βουλή παραμένει στο 3%, διαψεύδοντας πληροφορίες σχετικά με σκέψεις για αύξησή του στο 5%.

Όσον αφορά σε αυτό καθαυτό το νομοσχέδιο, ο Κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η πρόταση της κυβέρνησης αφορά στη δημιουργία Ειδικής Τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού, προσθέτοντας ότι οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12 και χαρακτήρισε τη στήριξη του νομοθετήματος ως «αυτονόητη εθνική επιλογή πέρα και πάνω από κομματικά τείχη». «Ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει κοινή απόφαση όλου του πολιτικού κόσμου», συμπλήρωσε.

Κατά τα λοιπά, αναφερόμενος στις ρυθμίσεις για Κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, ο πρωθυπουργός είπε ότι η αναμέτρηση με το «βαθύ κράτος», τη γραφειοκρατία και τις παθογένειες συνεχίζεται και έκανε λόγο για μικρές και μεγαλύτερες αλλαγές που εξοικονομούν χρόνο, χρήμα και ενέργεια.

Επίσης, αναφερόμενος στις φορολογικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, τόνισε ότι «στο τέλος του μήνα οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα δουν στη μισθοδοσία τις μεγάλες μειώσεις φόρων που οδηγούν σε αύξηση των μισθών τους», χαρακτηρίζοντας τις αυξήσεις αυτές ως «ανάχωμα στην ακρίβεια που ταλανίζει όλες τις χώρες» και τονίζοντας ότι «μαγικες λύσεις δεν υπάρχουν, μόνο με στήριξη διαθέσιμου εισοδήματος».

Σε γενικότερο επίπεδο, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «σε ταραγμένους καιρούς δεν αρκεί μόνον η ισχύς των αξιών μας. Χρειάζεται και η αξία της ισχύος μας» και τόνισε ότι είναι «κρίσιμη η ενδυνάμωση της πατρίδας σε άμυνα, διπλωματία, οικονομία και κοινωνία» επισημαίνοντας ότι «σε αχαρτογράφητα νερά η πολιτική σταθερότητα είναι εθνική αναγκαιότητα».

