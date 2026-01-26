search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 13:39
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Χρυσικόπουλος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

26.01.2026 11:49

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Νέο «φρένο» στα σενάρια για τον εκλογικό νόμο – Έρχεται η επιστολική ψήφος για τις εθνικές εκλογές

26.01.2026 11:49
ypoyrgiko new

Την πάγια θέση του για διατήρηση του εκλογικού νόμου ως έχει επανέλαβε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισήγησή του προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για την επέκταση του μέτρου της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές – για το οποίο, όπως είπε, αρχίζουν γρήγορα οι διαβουλεύσεις – ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το όριο εισόδου στη Βουλή παραμένει στο 3%, διαψεύδοντας πληροφορίες σχετικά με σκέψεις για αύξησή του στο 5%.

Όσον αφορά σε αυτό καθαυτό το νομοσχέδιο, ο Κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η πρόταση της κυβέρνησης αφορά στη δημιουργία Ειδικής Τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού, προσθέτοντας ότι οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12 και χαρακτήρισε τη στήριξη του νομοθετήματος ως «αυτονόητη εθνική επιλογή πέρα και πάνω από κομματικά τείχη». «Ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει κοινή απόφαση όλου του πολιτικού κόσμου», συμπλήρωσε.

Κατά τα λοιπά, αναφερόμενος στις ρυθμίσεις για Κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, ο πρωθυπουργός είπε ότι η αναμέτρηση με το «βαθύ κράτος», τη γραφειοκρατία και τις παθογένειες συνεχίζεται και έκανε λόγο για μικρές και μεγαλύτερες αλλαγές που εξοικονομούν χρόνο, χρήμα και ενέργεια.

Επίσης, αναφερόμενος στις φορολογικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, τόνισε ότι «στο τέλος του μήνα οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα δουν στη μισθοδοσία τις μεγάλες μειώσεις φόρων που οδηγούν σε αύξηση των μισθών τους», χαρακτηρίζοντας τις αυξήσεις αυτές ως «ανάχωμα στην ακρίβεια που ταλανίζει όλες τις χώρες» και τονίζοντας ότι «μαγικες λύσεις δεν υπάρχουν, μόνο με στήριξη διαθέσιμου εισοδήματος».

Σε γενικότερο επίπεδο, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «σε ταραγμένους καιρούς δεν αρκεί μόνον η ισχύς των αξιών μας. Χρειάζεται και η αξία της ισχύος μας» και τόνισε ότι είναι «κρίσιμη η ενδυνάμωση της πατρίδας σε άμυνα, διπλωματία, οικονομία και κοινωνία» επισημαίνοντας ότι «σε αχαρτογράφητα νερά η πολιτική σταθερότητα είναι εθνική αναγκαιότητα».

Διαβάστε επίσης

Μητσοτάκης για «Βιολάντα»: «Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων»

Νέα Αριστερά: Κλωτσούν το τενεκεδάκι της ρήξης πιο κάτω – Πίσω απ’ τον συμβιβασμό, παραμένει η στρατηγική διαφωνία για συμμαχίες και Τσίπρα

Στο ραντάρ του ΠΑΣΟΚ στελέχη για την διεύρυνση – Σκανδαλίδης: “Δεν νομίζω ότι η Κασιμάτη έχει πληγώσει το ΠΑΣΟΚ”

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
violanta_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εργαζόμενες μητέρες τα θύματα της έκρηξης – Γιατί δούλευαν νυχτερινή βάρδια

travis-scott_2601_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Odyssey»: Η εμφάνιση-έκπληξη του ράπερ Travis Scott στην πολυαναμενόμενη ταινία του Christopher Nolan (video)

afieroma-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μανώλης Μητσιάς: Αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

opekepe_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσίας για τον αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χειλετζάκη και τον λογιστή – Τι «έδειξε» η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (video)

souvlaki_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστό σουβλατζίδικο της Δραπετσώνας… βιτρίνα για διακίνηση ναρκωτικών – Ο ιδιοκτητης προμήθευε άτομα εντός του ψητοπωλείου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

ergostasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη - Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

nikos-syrigos-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Βανδή: «Έχει πάρει δύο μεγάλες αποφάσεις που ήθελαν κότσια»

balaoura
LIFESTYLE

Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι "όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο"»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 13:39
violanta_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εργαζόμενες μητέρες τα θύματα της έκρηξης – Γιατί δούλευαν νυχτερινή βάρδια

travis-scott_2601_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Odyssey»: Η εμφάνιση-έκπληξη του ράπερ Travis Scott στην πολυαναμενόμενη ταινία του Christopher Nolan (video)

afieroma-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μανώλης Μητσιάς: Αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

1 / 3