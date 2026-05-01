Μέρισμα-μαμούθ 1 δισ. και ισχυρή κερδοφορία για την Εθνική Τράπεζα με επενδύσεις στην τεχνολογία και ανάπτυξη

Με μέρισμα που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ και ισχυρή κερδοφορία, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος επιβεβαίωσε το 2025 τη δυναμική της, παρά το περιβάλλον αποκλιμάκωσης των επιτοκίων.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ο διευθύνων σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς ανέδειξε τους βασικούς άξονες που στήριξαν την επίδοση της τράπεζας, δίνοντας έμφαση τόσο στην πιστωτική επέκταση όσο και στις στρατηγικές επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Καθοριστική για την πορεία των αποτελεσμάτων ήταν η αύξηση των χορηγήσεων, η οποία ανήλθε στα 3,5 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τα επιτοκιακά έσοδα. Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση του ενεργητικού συνέβαλε στο να απορροφηθεί σε μεγάλο βαθμό η επίδραση από τη μείωση των επιτοκίων. Την ίδια στιγμή, η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας ενισχύθηκε περαιτέρω, με τον δείκτη CET1 να διαμορφώνεται στο 18,8%, επίπεδο που θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρό και επιτρέπει την υλοποίηση μιας από τις μεγαλύτερες διανομές μερίσματος των τελευταίων ετών.

Σημαντικό βάρος στη στρατηγική της τράπεζας δίνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μέχρι το τέλος Μαΐου ολοκληρώνεται το νέο σύστημα Core Banking, ένα έργο μεγάλης κλίμακας που αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά τη λειτουργία της τράπεζας και την εξυπηρέτηση των πελατών. Παράλληλα, προχωρά η ενσωμάτωση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, με την ψηφιακή βοηθό «Σοφία» να αποτελεί ήδη ένα πρώτο δείγμα των δυνατοτήτων που ανοίγονται.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ανθρώπινο δυναμικό, με την υιοθέτηση νέου Κανονισμού Εργασίας που δημιουργεί ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας, καθώς και με τη μετατροπή του ΤΑΠΕΤΕ σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της οργανωτικής δομής.

Παράλληλα, η τράπεζα συνεχίζει να αναπτύσσει δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της υγείας. Μεταξύ των πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνονται η δημιουργία πρότυπων κέντρων ανακουφιστικής φροντίδας και υποστήριξης ατόμων με άνοια.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γκίκας Χαρδούβελης αναφέρθηκε στις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι η κρίση στον Κόλπο ενδέχεται να επηρεάσει την ελληνική οικονομία. Όπως εκτίμησε, μπορεί να υπάρξει επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης κατά περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα, καθώς και αύξηση του πληθωρισμού κατά περίπου 1,5 μονάδα.

Δεν απέκλεισε, μάλιστα, πιο δυσμενή σενάρια σε περίπτωση που η γεωπολιτική ένταση παραταθεί, ωστόσο υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία διαθέτει σημαντικά «αντισώματα». Μεταξύ αυτών ανέφερε τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και τον ισχυρό τραπεζικό τομέα, ο οποίος συνεχίζει να χρηματοδοτεί επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Εθνική Τράπεζα εμφανίζεται να διατηρεί πρωταγωνιστική θέση μεταξύ των συστημικών τραπεζών, χάρη στην ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, την υψηλή ρευστότητα και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου της. Παράλληλα, η ενίσχυση των προβλέψεων για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα αποτελεί επιπλέον παράγοντα σταθερότητας.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η διανομή μερίσματος και πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών. Η υλοποίησή τους θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και υπό τις προβλεπόμενες εγκρίσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Συνολικά, η εικόνα που παρουσιάστηκε αναδεικνύει μια τράπεζα που, πέρα από τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, επενδύει συστηματικά στο μέλλον της, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της σε ένα περιβάλλον που παραμένει σύνθετο και μεταβαλλόμενο.

Διαβάστε επίσης:

